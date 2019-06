Juan Sebastián Roldán, no rindió versión en caso Ola Bini

Funcionario habría dado declaraciones a medio de comunicación que deben ser esclarecidas El secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, no rindió versión en el caso del informático sueco Ola Bini. La defensa del desarrollador, solicitará nueva fecha. Roldán estaba convocado a comparecer en Fiscalía a las 9:00 del 27 de junio, para que el funcionario aclare los supuestos hechos de adulteración de sistemas informáticos. El funcionario no envío ningún justificativo.