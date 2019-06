Francisco Egas: La cláusula de rescisión no me preocupa. Tomaremos la mejor decisión

El presidemte de la FEF habló sobre el futuro de Hernán Dario Gómez como técnico de la Selección Este jueves Francisco Egas presidente de la FEF conversó con los medios de comunicación en la Casa de la Selección. En la extensa rueda de prensa se refirió a la continuidad de Hernán Darío Gómez, afirmó problemas internos en la selección y manifestó que se tomarán decisiones fuertes.

Francisco Egas volvió a manifestar que asumió la FEF, en medio del caos. Sin embargo exaltó que pondrá las cosas en orden, a través de un plan estratégico: «Queremos una selección que sea respetuosa, que haya buen comportamiento. No tendremos ningún temor en sancionar a quien se lo deba hacer»

Afirmó que la actitud de los convocados no ha sido la adecuada en los últimos años: «Las personas que no se alineen al plan estratégico, no podrán estar dentro de la selección, sean jugadores o cuerpo técnico»

Sobre la continuidad de Hernán Darío Gómez comentó que la Comisión de selecciones tomará la decisión en las próximas semanas: «La cláusula de rescisión de contrato siempre es algo que puede complicar una salida, pero ahora tenemos que sentarnos a resolver la continuidad o no del entrenador»

Haciendo hincapié en el DT y los jugadores detalló que no está satisfecho y luego de conversar se tomarán decisiones: «La continuidad del entrenador y el comportamiento de los jugadores, se merece un análisis y luego tomar las decisiones» (BGV)

Fuente: La Red