Patricio Barriga: "Lo que me llevo son las llamadas y mensajes positivos de incluso personas que no había visto" (AUDIO)

Audio Junio 27- Patricio Barriga



El periodista ecuatoriano desmintió la información de su fallecimiento Patricio Barriga, periodista y exsecretario de Comunicación del régimen anterior, desmintió su fallecimiento y extendió sus condolencias por el fallecimiento de su homónimo: Patricio Barriga Puente. "Lo que me llevo son las llamadas y mensajes positivos de incluso personas que no había visto", comentó.

“Mi profunda solidaridad para la familia de Patricio Barriga Puente que en múltiples ocasiones con su hermano Polo quedamos en que iba a ser su familia putativa. La verdad es que teníamos una extraordinaria reacción y con varias personas que dejan muchas buenas experiencias, conocimiento, y más”.

Barriga recalcó que con el fallecido y su familia se manejó un sentimiento de grata estima y amistad. “Se decía que éramos familia, pero tenemos una grata amistad”.

“Aprecio mucho la llamada telefónica y que se pueda llegar a rectificar, es importante. Porque todos estamos en algún momento de nuestras vidas sujetos a equivocaciones o errores, pero lo más importante es que nosotros sepamos reconocerlos y rectificar oportunamente. De esta confusión yo he sacado lo mejor que se puede llegar a sacar. Yo amo la vida”.

Explicó que después de que se dio a conocer que había fallecido aseguró que se alegra de que no sea verdad, “Me encanta estar vivo. Incluso he recibido llamadas de personas que han estado distantes, pero que me han llamado y he tenido la oportunidad de reencontrarnos. Esto es un aporte muy valioso en este día”.

Destacó la importancia de redes sociales, “me di cuenta que también la gente puede expresarse de buena forma en estas páginas y son esas expresiones honestas, humanas de solidaridad que me dejan contento. Con eso me quedo. Ahora las redes sociales se han convertido en territorios de odio y al final del día puede haber conductas que llegan a matar la reputación de algunas personas”.

“Por esto he querido alejarme de las redes sociales. Yo sí quiero rescatar ese otro lado positivo de estas páginas que han demostrado lo mejor de las personas”. Barriga recordó que hay lecciones en el mundo comunicacional que hay que aprenderlas. “A veces uno por tener la información lo más pronto posible puede llegar a cometer esos errores, pero se tiene que continuar con estos ejercicios de contrastar”, finalizó Barriga. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato