Luis Pachala afirmó que por correístas y socialcristianos no se pudo generar gobernabilidad en comisiones (AUDIO)

Luis Pachala afirmó que por correístas y socialcristianos no se pudo generar gobernabilidad en comisiones



El coordinador de la bancada Creando Oportunidades afirmó que su partido político trabaja por reformas positivas en el país. El coordinador de CREO y asambleísta, Luis Pachala, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre la realidad de la Legislatura tras el acuerdo de las bancadas políticas que permitió a César Litardo ser el presidente de este poder del Estado. Afirmó que por los parlamentarios correístas y socialcristianos no se pudo generar gobernabilidad en la Asamblea.

“De las 13 comisiones, 10 venían trabajando normalmente durante este tiempo que aún faltaba escoger a las directivas de tres mesas legislativas. Además, no hubo un pacto sino un acuerdo de bancadas políticas. Un pacto significa que yo me tomo un ministerio o varios o que hay partidas presupuestarias en municipios y eso no es. Este es un acuerdo entre fuerzas políticas”.

Comentó que CREO no piensa en como llegan las presidenciales del 2021, “si yo hago un acuerdo entonces voy a poner en riesgo el capital político. Es decir, cuando la vaca está llena de leche me aprovecho y cuando ya no tiene pues me alejo, eso no es. Nosotros sabemos la grave situación en la que esta e país”.

“Tenemos una recesión económica, el país necesita una mano de los líderes. El bloque CREO quiso incidir y no porque estamos en busca de comisiones, sino un tema de coyuntura para profundizar las reformas que permitan traer empleo, institucionalidad, gobernabilidad. Si alguien es político es que tiene que saber proponer respuestas”.

Comentó que CREO ha entrado para poder administrar en crisis al país. “No queremos administrar la bonanza, por eso es que tenemos que trabajar para el desarrollo de país”. Pachala recordó que cuando existía una “aplanadora” en la Asamblea solo había un partido político a cargo de la Asamblea Nacional.

“Antes era todo fácil porque venía toda una agenda desde Carondelet. Antes la Asamblea era en el Ejecutivo, ahora tenemos un nuevo tiempo y ahora podemos ver en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) diversidad y ahora en las comisiones existe mayor democracia. Ya no pasa como a antes que los otros partidos estaban marginados”.

Explicó que ahora se puede ver algo nuevo en la Asamblea, pero que no todo es perfecto en este acuerdo en el Legislativo. “Todo se va puliendo, porque ahora ya hay debate y se permite el encuentro. Ahora nosotros no hacemos las cosas porque manda alguien y punto. CREO lo que hizo es ceder para que exista Gobernabilidad”

Recordó que ahora Jeannine Cruz, asambleísta, fue escogida como vicepresidenta en una de las mesas legislativas. Ante la pregunta de si el acuerdo fue improvisado, Pachala comentó, “que es una gran ventaja que exista hibridad en la Asamblea. Claro que antes nada estaba improvisado porque todo respondía a Correa”.

“Nosotros no es que encontramos en el correísmo respuesta para todo lo que se ha hecho mal. Ahora tenemos una sorpresa en la Asamblea Nacional, porque después del acuerdo fueron correístas y socialcristianos corriendo a las comisiones, como en trabajadores, ellos fueron los culpables para que no se de gobernabilidad en las mesas legislativas”.

Pero la “hibridad” también es producto de las negociaciones que, para Pachala, fueron parte del acuerdo por la legislación. En ese sentido, diferencia la voluntad de formar acuerdos con la consecución de pactos pues Creo no se ha beneficiado de ninguna tenencia política, afirma el legislador.

“Sería doble moral si estuviéramos realizando un pacto porque en este caso la vaca está con mucha leche y como hay mucha leche entonces ahora si este ministerio para mí, esta partida presupuestaria para mí. En Creo ni una tenencia política”.

Y parecería que este acuerdo se alcanzó gracias al esfuerzo de Creo pues para ello han puesto en riesgo su capital político, dijo el asambleísta Pachala, pues lo que importa es legislar por temas de relevancia nacional.

“Tomamos la decisión de hacer un acuerdo legislativo para generar propuestas de reformas a las competencias del cpccs, reforma laboral que permita fortalecer la libertad, empleo y oportunidades, reforma tributaria para el control del manejo económico y deuda pública, etc”.

En palabras del mismo Pachala, “lo más importante es ser generosos y aportar al país con nuestros votos”, y con ese norte no se ha negociado ningún tipo de beneficios para esta tienda política.

Pero Creo no solo intenta resolver temas legislativos sino otros que golpean al interior de esta organización, como la denuncia que impuso la asambleísta de esta bancada, Cecilia Canchig, contra su compañero Fernando Flores.

Sobre este tema Pachala dice que trabajará por la unidad de la bancada pero que respetará la decisión de las instancias judiciales. Sin embargo, aclara que de parte de Canchig nunca se registró la petición de querer principalizarce y que si eso hubiera sucedido, dicha petición se habría tomado en cuenta pues están en la obligación de “compartir la legislatura”.

La asambleísta Canchig denunció a Flores por permitir que el hijo de este segundo legislador lo haya reemplazado en un una sesión parlamentaria sin contar con la aprobación de Canchig. La acusación pretende demostrar que la firma de la legisladora alterna fue falsificada a fin de que el hijo de Flores participe de la sesión.

“Si es verdad y la Fiscalía lo probará pero mientras tanto no puedo prevaricar”, acotó Pachala.

(BGV/ XB)

Fuente: Ecuadorinmediato