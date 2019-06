Expresidente Rafael Correa cambió de domicilio

La Fiscalía no tiene la nueva dirección del exmandatario y no puede notificarlo El expresidente Rafael Correa debía ser citado para rendir su versión en el caso "Arroz Verde", la Fiscalía solicitó su notificación a Cancillería, que dispuso a la delegación diplomática en Bélgica que realice esa tarea. Sin embargo, al hacerlo, fueron informados por vecinos del lugar que el exmandatario se habría cambiado de domicilio. Correa a través de su cuenta de Twitter manifestó que: "¡Cómo será de mediocre la prensa ecuatoriana, que es 'noticia' que me haya cambiado de domicilio!" e indicó que "la Fiscalía lo sabe: para citarme -por enésima vez- a dar versión deben hacer solicitud de acuerdo a la ley belga. Acá no pueden hacer lo que les da la gana".