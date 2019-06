Correos electrónicos de Pamela Martínez determinarían que solicitó pagos en caso "Arroz Verde"

La exasesora de Rafael Correa solicitó transferencias a la cuenta bancaria de un tercero presuntamente autorizados" por el primer mandatario Dentro de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía por el caso "Arroz Verde" se encuentran bajo análisis los correos electrónicos de la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez. En ellos solicita al consultor Hugo López, que transfiera dineros bajo aprobación del "primer mandatario".

Los correos electrónicos intercambiados entre la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, su exasistente Laura Terán y Hugo López, consultor de El Salvador, podrían determinar pagos en el caso “Arroz Verde”.

Algunos de los correos, enviados entre junio y julio de 2011, tienen por asunto: “ya recibí el último pago y queda claro que ya le se canceló al consultor por sus servicios y ahora él deberá devolver un adelanto que le hicieron”. Por ejemplo, el 7 de junio López escribe que “para poder cancelar ese monto, le pediría si pudiera darme un número de cuenta para poder transferir”.

El siguiente día, Laura Terán responde con copia a Martínez: “Estimado Ing. López. Con gusto le facilito el número de cuenta y los datos de la misma", y a continuación envía información bancaria de Mónica Cordones Cadena.

Cordones habría restado su nombre para crear la empresa Nexoglobal la cual recibió dinero de Odebrecht mientras se presume que era manejada por Pamela Martínez.

El requerimiento de depositar los pagos en la cuenta de Cordones es cuestionado por López: "Quisiera consultarle, ¿por qué me envía la cuenta personal de la señora Mónica Cordones? Cuando entiendo que el dinero que me adelantaron proviene de alguna instancia de la Presidencia, por lo que no entiendo por qué debo transferir los fondos a una cuenta personal".

Luego de una semana, el 16 de junio de 2011, Martínez responde al consultor lo siguiente:

"Estimado Hugo. Acuso recibo de correos enviados, detallo a continuación el pago por usted pendiente y autorizados por el primer mandatario

31-08-2010 $500 23-09-2010 $1000



Total $1500

"Estos valores no fueron tomados de cuentas gubernamentales sino de una cuenta a mi cargo, por este motivo pongo a su disposición los datos de la cuenta en donde podría usted reembolsar los rubros prestados", y vuelve a enviar los datos de Mónica Cordones.

Añade que "esta cuenta va a ser cancelada a fines del mes de junio del presente año, por lo que si el reembolso no se lo hace dentro de este plazo, en la primera semana de julio le daré la nueva información”, y se despide:

“Atentamente,

Dra. Pamela Martínez Loayza

Asesora presidencial"

Ante la duda, Hugo López decido no realizar el depósito en la cuenta de Cordones e informa a Martínez que lo hizo a través de una empresa de envío de dinero. Explica que la transferencia la habría hecho a su nombre y le solicita que le entregue un comprobante.

(XB)

FUENTE: Ecuavisa, Ecuador Inmediato