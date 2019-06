Manchester City y Celtic esperan poder fichar a José Cifuentes

El ecuatoriano tuvo una destacada participación en el mundial sub 20 de Polonia El diario "The Sun" de Inglaterra anunció que dos equipos fuertes de europa estarían interesados en comprar a José Cifuentes, ecuatoriano que destacó en el mundial de Polonia sub 20. El campeón inglés Manchester City y el Celtic buscan poder adquirir los derechos del jugador. La Mini Tri terminó tercera en la copa del mundo.