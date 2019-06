Ola Bini: "Tenía miedo de que no me fueran a dejar salir"

El informático sueco contó la manera en la que vivió su encarcelamiento de 70 días Ola Bini, acusado por presuntos ataques a sistemas informáticos, explica algunos detalles de su tiempo en prisión y del proceso que afronta del cual afirma que no se le han respetado sus derechos. Dice que nunca se lo interrogó y que solamente se le pidió entregar las contraseñas de sus equipos electrónicos. Afirma no haber estado de acuerdo dado que nadie le explicaba en motivo por el que estaba detenido

El informático sueco Ola Bini, reitera en la persecución política que habría en su contra y cuenta, en una entrevista, cómo fue estar detenido durante 70 días. Entre las situaciones que le llamaron la atención destaca que nunca se lo haya interrogado. " Desde que me detuvieron en el aeropuerto, nunca me han preguntado nada fuera de las contraseñas de mis dispositivos", recuerda Bini, a la vez que explica su falta de disposición para entregar las contraseñas pues ni si quiera se le informaba del delito que lo acusaban.

Crítico de su detención, Bini asegura que es inocente y que no ha cometido ningún delito, incluso le solicita a la Fiscalía revelar las evidencias en su contra para probar que lo que dice es verdad.

"Fue una experiencia muy, muy difícil, tanto física como mentalmente. La peor parte fue no saber cuánto tiempo iba a estar ahí", dijo el informático sobre su periodo en la cárcel de El Inca, en Quito.

Para Bini, los 70 días que permaneció privado de su libertad así como su detención fueron procedimientos arbitrarios, ilegales e ilegítimos. Muestra de ello sería la decisión de la Corte Provincial de Pichincha que aceptó el habeas corpus bajo el argumento que se habían violado sus derechos.

Y es que la pruebas en su contra fueron los vínculos que Bini tenía con Julián Assange por ser su amigo y a quien había visitado 14 veces mientras permaneció asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Al respecto, la ministra del Interior, María Paula Romo, afirmó que tras la salida de Assange de la embajada ecuatoriana se temía una serie de ataques informáticos, señalando a Ola Bini de posible responsable de dichos ataques.

De no probarse esta acusación hasta el 10 de julio, fecha en la que termina la instrucción fiscal, Bini quedará libre de esta investigación.

"Teniendo en cuenta que no me habían respetado mis derechos legales, tenía miedo de que no me fueran a dejar salir después de los 90 días", explicó sobre su temor de mantenerse encarcelado.

Respecto a su relación con Assange, negó que haya sido parte de Wikileaks o que tuviera relación laboral con la empresa. "Pocos recuerdan que Assange, como yo, era programador", mencionó.

Ola Bini fue detenido el 11 de abril en el aeropuerto de Quito, el mismo día que Assange salió de la embajada de Ecuador en Londres. Bini se disponía a viajar a Japón para continuar con sus prácticas en artes marciales.

(XB)

FUENTE: LA HORA, Twitter, Ecuador Inmediato