Hernán Gómez: "No tengo mucho que hablar"

Ecuador perdió contra su similar de Chile 2-1 El estratega de la selección de Ecuador, Hernán Gómez analizó lo que fue la segunda derrota de Ecuador en la Copa América, que lo deja con un pie fuera del torneo más antiguo de selecciones.

La Tri acumuló su segunda derrota en la Copa América, el combinado dirigido por Bolillo Gómez pese a que mejoró algo en su juego no puso vencer lo hecho por La Roja. Al respecto el estratega cefetero a las ordenes de Ecuador no quiso profundizar en el tema y solo expresó «No tengo mucho que hablar, prefiero no hacerlo».

Además agregó «Fue un partido parejo. Nos hacen goles de pelota parada y de un lateral inconcebible». Después de esas palabras se retiró de la sala de prensa. (BGV)

Fuente: La Red