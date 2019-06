DESACELERACIÓN: Economía del Ecuador solo crecerá 0,2% en 2019

El Gobierno de Lenín Moreno se ha endeudado con varias multilaterales incluyendo el Fondo Monetario internacional La dirigente del Banco Central, Verónica Artola, dio a conocer que la economía ecuatoriana apenas crecerá un 0,2% este 2019. Esto a pesar que el Gobierno de Lenín Moreno inició un cambio de modelo económico que incluyó una remisión de dudas e intereses, disminución del tamaño del Estado, apertura a la empresa privada y nuevos préstamos con multilaterales incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las medidas económicas que ha tomado el Gobierno, como la subida en el precio de los combustibles, ha tenido una impacto en la economía evitando que pueda seguir creciendo como en años anteriores. Artola explicó que se esperaba que tras estas medidas se vea un descenso en el crecimiento del país en este rubro.

Verónica Artola, gerenta general del Banco Central, reconoce que este ajuste provocará que el crecimiento económico, que en 2018 fue de 1,4 %, sea este año de 0,2%. "Tenía que tener algún impacto en la economía”.

“Por eso vemos una desaseleración, no vemos un decrecimiento nuevamente y me ratifico no es crisis, no hay que entrar en campo negativo, pero sí hay una desaceleración", dijo Artola sobre la economía del país (BGV)

Fuente: ECUAVISA/ Ecuadorinmediato