Carlos Alvear sobre detención de Alexis Mera: "Espero lo peor, no nos van a respetar nada"

El abogado del exsecretario jurídico de Presidencia dice que el cuaderno de Pamela Martínez no tiene validez procesal Irregularidades como el cambio de delito por el cual se detuvo a Alexis Mera, la acumulación de causas, la división del caso en Arroz Verde 1 y 2 y la validez jurídica del cuaderno de Pamela Martínez, son expuestas por Carlos Alvear, abogado defensor de Mera quien no duda en afirmar que espera lo peor por parte de las autoridades de justicia pues " no les han respetado nada".