Califican de "irresponsables" las declaraciones de Carlos Pérez sobre llamadas por puestos en eléctricas

"No por un momento de desesperación puede venir a inventarse cosas que luego, lamentablemente, no pueda probar", criticó Encarnación Duchi Luego de afirmar que recibía llamadas de varias personas, entre ellas, asambleístas para gestionar cargos en las eléctricas, el Ministro de Energía, Carlos Pérez, aclaró que no tenía las pruebas para demostrarlo porque, dijo, no graba las conversaciones. Sin embargo, varios asambleístas esperan que el Ministro dé las explicaciones ante el Pleno de la Asamblea y revele los nombres.