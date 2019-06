"Un solo recurso público no pudo haberse derivado para campaña electoral", afirmó Gustavo Baroja (AUDIO)

Audio Junio 20 - Gustavo Baroja



El exfuncionario afirmó que la denuncia de Arroz VERDE está hecha para atacar a la hnra de los militantes de Alianza PAÍS El exprefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, se refirió a la publicación Caso Arroz Verde y la presunta utilización de dineros irregulares en la campaña de Alianza PAÍS. Yo me corto las manos, les juro, un solo recurso público no pudo haberse derivado para campaña electoral", afirmó.

“Yo no puedo entender cómo se puede hacer una denuncia con justificativos o pruebas esto afecta la dignidad de las personas y se acabó. Esto no es justo. En esta denuncia se menciona que yo era el coordinador para recibir los aportes de las empresas en Alianza País. Era el famoso líder uno, pero yo era parte del buró de campaña”.

Comentó que en este grupo de personas no solo estaban los candidatos sino otras afines al partido. “Estaba Rafael Correa, Ricardo Patiño, Lenín Moreno, Jorge Glas, que no participaba mucho de este grupo, Vinicio Alvarado y estaba yo. Siempre estuve tomado en cuenta porque era el único representante de los gobiernos nacionales”.

“Augusto Barrera había participado en su momento en las campañas. A mi me tomaron en cuenta en este tiempo no solo por mi cargo político sino por mi experiencia. Yo tenía funciones específicas, mi función era la coordinación con organizaciones sociales y provocado por el hecho del trabajo en la Prefectura”.

Comentó que también tenía la atribución del seguimiento de los recursos de campaña que provenían de todos los aportes de los simpatizantes y de los adherentes de Alianza PAÍS. “Es algo muy distinto a lo que se le quiere mostrar en la ubicación de Arroz Verde. Querían mostrar como si fuera una prenda por contratos, como si de pronto alguna de esas empresas tuvo contratos con la Prefectura o iba a tener”.

Aseguró que la Prefectura sí tuvo contratos, pero eran viejos, “el contrato que tiene Hidalgo/ Hidalgo con la prefectura viene desde el 2007. Hay una relación contractual. Eso fue un contrato de 11 años. Comentó que otra de las empresas era Rinconsip que hizo una obra del Valle de los Chillos. “De la Armenia 1 y ese contrato era de 2014 hasta el 2016, creo, pero lo hicieron muy bien”.

Explicó que los USD$ 7 millones que aparentemente se habían utilizado en la campaña, Baroja no tenía nada que ver. “No me consta. Me hubiera gustado conocerlos a quienes habrían entregado este dinero como La Fabril, pero esta compañía ya sacó un comunicado negando los aportes. Segundo Wong hijo trabajó con nosotros, pero en el momento del terremoto y me regalo todo un camión de leches saborizadas y lo repartimos. Esas son las relaciones que tengo yo con estas personas”.

“Del listado que se hizo en la publicación no conozco a nadie más. Yo no sé quiénes son los directivos del Telesistema o de RTS por ejemplo. No conozco a nadie más de ese listado”.

Sobre la presunción de que se habían utilizado recursos públicos aseguró que es “indignante”. “Cuando se habla de este tipo de cosas ya son palabras mayores. Una cosa es un privado y otra cosa es una empresa pública, eso puede ser peculado. Yo solicité con urgencia a que la Contraloría haga todas las auditorias que sean necesarias a las prefecturas que estarían inmersas”.

“Yo no creo que sea difícil, porque si hay un período determinado tu puedes auditar este periodo. En las investigaciones se puede recorrer un poco más y se pude ver cuáles son los ingresos que tiene un gobierno provincial. Entonces con eso ya se pude ver si aparecen esas cifras de la publicación”. Aclaró que el artículo no define cuanto habría sido el aporte de Pichincha.

“Que vean si hay recursos o contratos extraños que salieron a última hora de los gobiernos provinciales. También que vean que tipo de convenios se han firmados”. Baroja explicó que la salida de egresos del Consejo Provincial sale por medio de varias autoridades, “tienes el director financiero, Patricio Beltrán; también compras públicas; autorizador de gasto. Yo no tengo que ver con todo. Yo me corto las manos, les juro, un solo recurso público no pudo haberse derivado para campaña electoral”.

Sobre la presunción de que habrían recibido los aportes en dinero en efectivo, “como se verán USD$ 500 mil dólares. Como es una cantidad billetes. Entonces se necesita camiones, camionetas para mover el dinero”. Baroja explicó que es necesario investigar el origen de los recursos y la ruta del dinero.

“Yo califico de miserable esta publicación. Porque la denuncia de los recursos públicos es bajo, porque no se pueden utilizar de esta manera, hay un presupuesto aprobado. Pero hablar de la Secretaria de la Reconstrucción de que se utilizaron recursos de esa institución para la campaña es miserable”.

Baroja hizo un llamado al Contralor autonombrado, Pablo Celi, para que se le dé celeridad al pedido de auditoría solicitado. “Solo queremos saber los resultados de estas investigaciones”.

El ex prefecto aseguró que en el buró de campaña donde estaba inmerso Lenín Moreno, actual Presidente de la República, no se trataban temas económicos. “En el buró no se manejan, ni se discuten recursos sino políticas. Por ejemplo, temas de contenidos. No se definían ni montos, ni destinación de recursos”.

“Estas denuncias deben tener pruebas claras”. En el caso Arroz Verde se deriva una investigación de la Fiscalía General pero solo al movimiento Alianza PAÍS. “Esta es una estrategia de carácter regional y buscan acabar con todas las organizaciones progresistas. Nosotros nos quedamos en Alianza PAÍS porque confiamos en los principios”.

“Esa estrategia de querer acabar con lo que queda de PAÍS no les han dado resultados. Pero es extraño que solo quieran investigar a Alianza PAÍS, como si fuera el único movimiento corrupto”. Baroja aclaró que no se pudo acabar con este movimiento.

“Nosotros tenemos una respetabilidad política en el sector rural con todas las personas que lograron ingresar a nuevos cargos tras las elecciones. Somos una fuerza política. No es justo lo que se está dando porque se atenta contra la dignidad de las personas, no contra el movimiento. No puede haber ese sinónimo de Alianza PAÍS con corrupción porque eso no existe “.

Recordó que hay personas que fueron funcionarios de anteriores ministerios que están presos, “hay que tirar esta actitud que afecta la dignidad de los militantes de PAÍS”.

Sobre las medidas de aportaciones que pudieron haber ingresado a PAÍS para la campaña, “yo hablaría más de especies, porque sí hubo personas que entregaban camisetas. Lo que se manejó fue el límite. No hay aportes individuales que lleguen a millones. Hay por ejemplo de siete mil o diez mil. Una cosa es el gasto electoral que puede ser más de un millón, otros son los aportes individuales”

“Nosotros tenemos una organización nacional y teníamos estructuras en todos los rincones de la patria. Todo el peso de la campaña se soportó en nuestra estructura. Muchos me preguntaban como se hacía para pagar las colas, eso se pagaba del bolsillo del dirigente. Todavía hay militantes que dan de su bolsillo”.

Comentó que de eso a que se diga que han recibido aportes por USD$ 11 millones, “en la campaña del 2013 yo solo fui candidato. Yo pedí a la persona que manejaba la parte financiera si es que teníamos alguna transferencia desde la nacional o alguna institución y no teníamos. En la campaña de la Prefectura se hizo al margen de la presidencial. Nosotros manejamos aportes de la gente, de los panas”.

“Yo no tuve nada que ver en la campaña del 2013.2014”. Baroja comentó que quien estuvo a cargo de los dineros en el período 2016-2017 fue Vinicio Alvarado que fue gerente de campaña. “Él tenía que ver con todo el movimiento. Hay que preguntarle al Vinicio si es que esos famosos recursos llegaron de alguna manera”.

“Si es que hubo esa planta, a dónde se fue”, cuestionó Baroja y propuso que se vea cuál es la ruta del dinero en este caso.

”El informe Majano me afecta, es infame porque es algo que no he hecho”, señaló.

Finalmente, señaló que con el presidente Lenin Moreno “hubo un distanciamiento al no aceptar las medidas económicas que propuso porque afecta a la economía del Estado, marcamos nuestra diferencias, pero podría catalogarla de buena”.

