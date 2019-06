Arzobispo de Guayaquil: "Tenemos derecho a proponer una consulta sobre matrimonio igualitario" (AUDIO)

Audio Junio 20 - Monseñor Luis Cabrera



La Iglesia Católica respeta todas las posiciones y no pedirá a sus fieles que se movilicen Monseñor Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil conversó en "El poder de la palabra" sobre la posición de la Iglesia Católica sobre el matrimonio igualitario que fue aprobado en Ecuador el pasado 12 de junio. Monseñor Cabrera destacó que la "Iglesia respeta las decisiones", pero que debería ser un proceso de consulta popular el que determine si el país acepta o no el matrimonio igualitario, ya que el 73% de la población aceptó la definición de matrimonio como la unión entre hombre y mujer vía consulta al aprobar la actual Constitución de la República.

El Arzobispo de Guayaquil sintetizó la declaración que la Presidencia de la Conferencia Episcopal realizada la semana anterior y señaló que habría “irregularidades de la resolución de la Corte Constitucional”. Explicó además que la competencia de la corte constitucional es interpretar y garantizar la Constitución, más no de legislar.

En cuanto a la imparcialidad de los jueces, dijo que “vemos con preocupación que uno o dos de los jueces ya intervinieron como patrocinadores del matrimonio igualitario en otras ocasiones” y señaló que “no se puede ser juez y parte”.

Por otro lado, dijo que “es cuestión de lógica” y explicó que “si fue la consulta nacional que con el 73% aprobó la definición de matrimonio como la unión de hombre y mujer, debería ser el pueblo ecuatoriano el que decida en última instancia”.

Monseñor explicó que hay que “respetar todos los derechos universales de los seres humanos”, recalcó “el derecho de los niños por encima de otros derechos que está contemplado en la legislación ecuatoriana”. También, apeló a la fe y señaló que “es importante la palabra de Dios”, y mencionó que “estamos amparados por el estado laico donde se reconoce el derecho a difundir individual o colectivamente las convicciones religiosas”.

El sacerdote aclaró que la Iglesia Católica reafirma sus convicciones y “si la consulta que proponemos aprueba el matrimonio igualitario, tenemos la obligación legal y moral de respetar esa decisiones, aunque no estemos de acuerdo”.

¿Van a utilizar los púlpitos para movilizar a la gente? Arellano indicó que institucionalmente no tomaremos ninguna acción en ese sentido, apoyaremos las iniciativas que hace la sociedad civil y si hay iniciativas que defiendan la unión varón y mujer lo haremos, aclaró que “no vamos a tomar acciones jurídicas ni vamos a pedir al pueblo que salga a la calle, eso significa un respeto absoluto a todas las posiciones que hay en la sociedad”.

Escuchar al otro, conocer su pensamiento, comprenderlo y proponer “nosotros tenemos derecho a proponer, si las aceptan o no, es otra cosa”

Al ser consultado sobre si los derechos no deben ser consultados, Arellano respondió que se los defiende y promueve, “estoy plenamente de acuerdo en que los derechos no se consultan” y preguntó si “el matrimonio es un derecho o una institución”, explicó que nació para proteger al niño y la madre. Cuestionó si éste es un derecho inherente al ser humano o no.

Finalmente, el sacerdote pidió que se dialogue con serenidad y con respeto sobre este tema, sin recurrir a epítetos y volvió a enfatizar en el respeto que hay a otras posiciones.

[PC]