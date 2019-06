OPINIÓN (El Oro) Grupos religiosos marcharan en contra del matrimonio igualitario

e anuncia marcha en contra del matrimonio igualitario. Grupos cristianos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, pro-familia

Se anuncia marcha en contra del matrimonio igualitario. Grupos cristianos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, pro-familia, el próximo 29 de junio de 2019, gritaran consignas en contra de la decisión de la Corte Constitucional (CC).

La concentración será a las 10:00 en el parque “Ismael Pérez Pazmiño” y recorrerán a la Avenida principal 25 de Junio. Se protestara “contra el derecho de los 17 millones de ecuatorianos, porque no hemos sido consultados para este efecto”, señaló la Abg. Patricia Granda, desde la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro.

Explicó que “la consulta nace por una pareja (gay) que quiso contraer matrimonio y le negaron en el registro civil. Dicha resolución debía haber abarcado a la petición de quien formuló no así al resto de los ecuatorianos que no hemos sido parte procesal”.

Se suma el pastor Alejandro Chacha, dijo que es en defensa de la familia.

“Respetamos todas las formas de pensar, actuar de todas las personas, sabemos que todos tenemos derechos, pero en esta parte no estamos de acuerdo -porque no estamos violentado ningún derecho-, solo que no estamos dispuestos a que nos impongan tampoco ciertos anhelos y deseos de algunas personas”, enfatizó.

La marcha estará constituida por barriadas y asociaciones en el ámbito familiar, coincidieron el Abg. Manuel Guamán, Marcelo Uriguen, Natalia Logroño y Kleber Aguilar; aclarando que su marcha no tiene un fin político. Los voceros se oponen a la decisión del pasado 12 de junio, de la Corte Constitucional (CC) al dar paso al matrimonio civil igualitario en Ecuador al resolver dos casos de consulta de norma presentada por la Corte Provincial de Pichincha, referente a las parejas: Xavier Benalcázar-Efraín Soria/Rubén Salazar-Carlos Verdesoto.

“Vamos a apoyar inclusive la Consulta Popular que es el camino para que los ecuatorianos decidamos si queremos o no que se cambie la legislación civil, en cuanto al matrimonio entre un hombre y una mujer, ya que la misma Constitución abarca el derecho para las personas del mismo sexo en su artículo 68”, detalló Granda.