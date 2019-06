Asesor de Ana Galarza sí realizó depósitos en cuentas de la exasambleísta, y hay "dineros inexplicables" según Lenín Rodríguez (AUDIO)

Audio Junio 19- Lenin Rodriguez



La ex asambleísta está siendo investigada por presuntos actos ilícitos cuando estaba en el parlamento Lenín Rodríguez, exasesor de Ana Galarza, habló sobre el caso de la ex asambleísta y presuntos dineros irregulares en sus cuentas, afirmó que tras un informe realizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se logró determinar que sí hubo depósitos por parte de Omar Mayorga, extrabajador de Galarza en sus cuentas.

“Yo tengo datos certeros de que había la intención de nombrar a Galarza como Gobernadora de Tungurahua. Lo que pasa es que esta formaba parte del acuerdo de Gobernabilidad, pero este pacto es de un Estado que es débil y con niveles muy bajos de popularidad. Ese acuerdo le obliga a refugiarse en fuerzas como CREO”.

Explicó que los acuerdos entre las fuerzas políticas son legítimos, “están haciendo las cosas por debajo. Lo que no legítimo es hacerlos a las espaldas del pueblo. Ellos niegan el acuerdo, pero votan a favor del Gobierno. El tema de Galarza como Gobernadora fue real y estaba en pie, sin embargo, lo lanzaron por allí para ver la reacción de la gente. Eso se regó en redes sociales y fueron implacables en contra”.

“La gente debía sentirse representada, pero ese era el caso, como las personas se iban a sentir bien cuando iban a nombrar a una persona que estaba siendo investigada por corrupción. Eso era una afrenta con la gente de Tungurahua y Ambato. Comentó que una de las autoridades del Gobierno estaba proponiendo a Galarza en el cargo y otros funcionarios estaban en contra”.

Explicó que hubo varias personas del Gobierno que de manera frontal se opusieron a este nombramiento. “Galarza dijo que el Gobierno de Alianza País estaba compuesto por una sarta de ladrones. yo me pregunto algo no será que ella estaba buscando blindarse”.

“Si es que ella estaba buscando blindarse por medio de un cargo político eso sería gravísimo”. Rodríguez dijo que los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre las cuentas de una de las ex asesoras de Galarza demuestra temas claros.

“Galarza dijo que en sus cuentas no había un solo centavo de su asesor, Omar Mayorga, que es esposo de Carmen Alvarado. El informe dice otra cosa, este dice que hay depósitos de hasta USD$ 6 mil dólares a Galarza. Esto es importante porque esto demuestra que lo que yo había denunciado desde un principio es verdad”.

Afirmó que el asesor compartía sueldo con el “esposo de Ana Galarza. Esto queda demostrado porque los USD$ 6 mil dólares es cuatro veces lo que recibió Omar Mayorga. Esto está dibujado con un papel, hay depósitos de la cuenta de Omar Mayorga a la Cuenta de Ana Galarza y eso lo dice el informe”.

“La UAFE detecta movimientos inusuales en la cuenta de la asesora de Ana Galarza. En el documento hay depósitos de hasta USD$ 97 mil dólares. Hay un total de USD$ 2,3 millones. Esto no va poderse justificar porque Alvarado no podía ejercer su profesión si es que estaba de funcionaria. Esto es injustificable. Estas son cuentas de Carmen Alvarado Ulloa”.

Explicó que en este tiempo se habían movido más de USD$ 600 mil dólares y en retiros más de USD$ 300 mil dólares. “Estas son cifras en trasferencias electrónicas. La relación con Ana Galarza no lo sabemos, no hemos dicho que la exlegisladora tenga que ver con algo de esto, lo que hemos dicho es que la justicia tiene que investigar y terminar responsabilidades”.

“Estamos presumiendo que hay elementos para llamar a una instrucción fiscal. Aparentemente hay evasión tributaria, supuestamente este dinero no le pertenecería, el SRI no registra otra actividad económica, no es dueña de empresas. ¿De qué manera va a justificar estos depósitos?”. Rodríguez comentó que hubo una relación entre la exasesora y Galarza en 2017-2018

“La mayor cantidad de las transacciones 2017-2018, según la UAFE. Yo estoy pidiendo que la justicia siga avanzando”. Rodríguez comentó que está preocupado por el acuerdo político entre morenistas y CREO.

“Ayer se presentó una denuncia grave contra otro asambleísta de CREO que es Fernando Flores, porque aparentemente el habría falsificado la firma a su alterna para permitir que actue su hijo en la Legislatura, eso es un delito. Este acuerdo no puede significar impunidad para absolutamente nadie. Hay suficientes elementos para iniciar la instrucción fiscal en el caso de Ana Galarza”.

Rodríguez aseguró que sí se ha actuado de manera correcta en la Fiscalía “pedimos el inicio de instrucción fiscal con todos los elementos que hay. La Asamblea ya reportó todos los cds que permitirá identificar si es que a persona que entraba a trabajar era Carmen Alvarado Ulloa o era el esposo de Ana Galarza”. (BGV)

