EL DIARIO (Manabí) Suspenden una ruta por asaltos en las vías

Cansados de los asaltos, dirigentes de la compañía de buses urbanos Santa Rita decidieron suspender la ruta Chone - Limón.

Y es que el domingo en horas de la mañana dos antisociales a mano armada asaltaron la unidad número 08, de donde se llevaron dinero y un teléfono celular del conductor.

Diego Solórzano, presidente de vigilancia de la compañía, dijo que desde hace más de un año tienen este problema, que no solo afecta a la compañía de buses de Santa Rita sino también a la Centenario. Mencionó que los asaltos se han producido, en su mayoría, en los muros de la ciudadela Jorge Gallardo, donde los delincuentes han utilizado armas cortopunzantes o armas de fuego para cometer el delito.

Alfredo Molina, gerente de la compañía, indicó que tienen 25 unidades de transporte, pero más de 40 veces han sido asaltados, y lo sucedido el domingo “fue la gota que derramó el vaso”. Aseguró que meses atrás por la misma razón suspendieron ya esa ruta, y esta vez lo harán nuevamente “porque los asaltos no han parado y queremos resultados, no reuniones que no dan resultados”.

Comentó que ha logrado dialogar con la compañía Centenario, también afectada, y ésta también suspenderá la ruta, porque “cada vez y cuando lo poco que hacen se lo llevan los delincuentes”.

El conductor Juan García dijo haber sido víctima de asaltos. Explicó que los delincuentes no solo les roban, sino que los amenazan y les dicen que si denuncian les pasará algo grave. “No es justo, uno madruga y se sacrifica para salir a trabajar, y no es posible que estos delincuentes nos amenacen y se lleven lo poco que hacemos”, puntualizó.

Seguridad. Jonathan Luzuriaga, jefe del distrito de Policía de Chone - Flavio Alfaro, mencionó que hay el compromiso de ubicar un patrullero o una motocicleta con personal de manera permanente en el lugar, para así evitar que se susciten asaltos en los muros del sector.

El ciudadano Augusto Muñoz dijo que es injusto que por unos cuantos “amigos de lo ajeno” se queden sin el servicio de bus. “La Policía debería de actuar y detener a los infractores de la ley”, destacó el morador.