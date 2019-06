LA GACETA (Cotopaxi) Sistema denominado Cabildo para automatizar trámites no funciona

Según el Municipio de Latacunga el sistema denominado Cabildo que fue adquirido en 200 mil dólares para automatizar trámites en el área de Planificación, Tesorería y Avalúos y Catastros nunca funcionó.

La semana anterior Byron Cárdenas, alcalde de la ciudad, informó que dicho sistema debía facilitar y computarizar diligencias de los ciudadanos en las dependencias de Planificación como: líneas de fábrica, aprobación de planos, emisión de informes de regulación cantonal.

Así como también en Tesorería: para el sistema de cobros de coactivas, convenios de pagos, informes diarios mensuales y anuales, control y seguimiento de pólizas, control y venta de especies valoradas.

De igual forma, en Avalúos y Catastros para las gestiones de compra-venta, conciliación para los pagos de impuestos prediales urbanos y rurales. “Realmente hasta hoy se sigue haciendo manualmente a pesar de que se compró el sistema en el 2016 nunca ha funcionado”, expresó.

La garantía vence este 31 de diciembre 2019 y según Cárdenas no hay ningún documento para demandar a quién vendió el sistema, pese a que “los informes de los técnicos de las áreas sobre la inoperatividad del sistema han sido expresos, pero tampoco se han tomado correctivos”. A decir del Alcalde dichos informes han sido desde el año 2017 “y no se logró poner nunca en práctica y tampoco se ha aplicado la ejecución de la garantía”. Actualmente en el desarrollo de los trámites dijo que habrá ciertos tropiezos hasta contratar un buen sistema que dé las facilidades para que la gente no pierda tiempo y que sus gestiones lo puedan hacer más ágil y menos engorrosamente. Comunicó que se espera lo más pronto posible adquirir un nuevo sistema para ponerlo en funcionamiento.