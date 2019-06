Movimientos sociales se declaran en resistencia civil ante matrimonio igualitario

Les preocupa que "el día de mañana, bajo este ilegal criterio," se aprueba la despenalización del aborto por violación A través de un comunicado 4 asociaciones en contra del matrimonio igualitario explican que la Constitución estableció al matrimonio como una prerrogativa y derecho constitucionalmente reservado para una pareja hombre y mujer. Reclaman que la Corte Constitucional aprobó que parejas del mismo sexo también puedan acceder a este derecho. Por ello, se declaran en resistencia civil ante la decisión de la Corte.

La Corte Provincial de Pichincha preguntó si la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida por Costa Rica, sobre el 'matrimonio igualitario' es vinculante o no para el Ecuador. Cabe resaltar que al menos dos Jueces de la actual Corte Constitucional, Ramiro Ávila y Dankla Salazar, en el pasado fueron auspiciantes de acciones legales Instauradas en ese mismo objetivo y sentido, uno de los cuales, inclusive, se ha identificado en forma militante con dichos movimientos.

La naturaleza jurídica de la institución del matrimonio es un acto Jurídico que responde a un hecho real, constituido por la dualidad de los sexos, requisito sine qua non para la procreación, un acto físicamente posible que asegura la perpetuidad de la especie humana, la continuidad social y por lo tanto el desarrollo de las generaciones. A esto no se le Momo cliscrImInor, se le Momo diferenciar', acotó la abogada Cristina Franco Cortázar.

"En fin, bastaron dos días, para que, cinco personas encuentren un mecanismo procedimental, que, al margen de la ley, altere y transforme el fondo y la naturaleza de la Institución jurídica de orden público llamada matrimonio?

La voluntad soberana, ratificada en las urnas hace once años, resolvió que aceptaría el contenido de esta Carta Magna, únicamente, si declaraba en su redacción, de manera expresa y enfática, la responsabilidad del Estado de respetar y cuidar la vida desde la concepckSn y la institución del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. 'El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal". Dicha voluntad es reconocida por el Estado, sus organismos y funciones, por tratarse de derechos Inherentes, garantizados mediante instituciones jurídicas.

El sentido literal de La ley es claro por lo que este mandato constitucional es de inmediata y directa aplicación. La atribución de la Corte Constitucional como organismo consultor, tiene limitaciones constitucionales, entre esas: Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución y de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano.

No así de dirimir al margen de la Constitución y el ordenamiento legal ecuatoriano, ni de vincular opiniones consultivas realizadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como sustento jurídico para redefinir el matrimonio. Esta vía ha sido considerada aberrante e inadecuada para la mayoría de los profesionales del Derecho, quienes enfáticamente ratifican que interpretar no significa reformar o enmendar, y que el mecanismo para reformar un artículo en la Constitución, se encuentra establecido en el 441 de la norma suprema, que determina lo siguiente:

• La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento se realizará:

• Mediante referéndum solicitado por la presidenta o presidentede la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas Inscritas en el registro electoral.

• Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo Impostergable en los treinta días siguientes al aló de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. (Constitución, 2008).

Deja mucho que desear, la incompetencia de una Corte en los que la soberanía de un pueblo representa un saludo a la bandera, sometiendo al pueblo ecuatoriano al escarnio de una agenda ideológica de política de género, que excluyen de la sociedad y castigarán a quien no piense igual. Las autoridades y el pueblo ecuatoriano están en todo su derecho de proceder en rebeldía frente a una decisión ilegítima que va en contra de un mandato expreso, y de manifestarse en resistencia ya, ahora, puesto que el día de mañana bajo este ilegal criterio, se reformaría también por ejemplo, el artículo de la protección de la vida desde la concepción, y así sucesivamente...

