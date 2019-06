"En nombre del amor o los derechos, no pueden saltarse procedimientos":Salim Zaidán (AUDIO)

Audio Junio 17 - Salim Zaidán



Criticó que "misteriosamente" Ramiro Ávila fue el juez sorteado de conocer esta causa, quien, según dijo, patrocinó una causa sobre matrimonio igualitario El analista constitucional Salim Zaidán cuestionó el camino jurídico que tomó la Corte Constitucional para aprobar el matrimonio igualitario. Expuso que "en nombre del amor o los derechos, no puedo saltarme procedimientos". A su criterio, no se puede resolver a favor de una Opinión Consultiva y dejar la supremacía constitucional en el papel. Además, considera que los derechos de las minorías no pueden ser puestas a consideración de las mayorías. "No es conveniente en este caso una consulta popular", aseguró.