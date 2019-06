Hernán D. Gómez:"Mi contrato es para la eliminatoria y no para jugar la Copa América" (VIDEO)

Lo dijo hace tiempo atrás al ser cuestionado sobre su trabajo en la selección para este torneo Hernán Dario Gómez, estratega de la Selección de Ecuador, analizó en Rueda de Prensa post partido lo que fue la actuación de la Tri frente a Uruguay, dónde cayó goleado.

“Mi contrato está es para la eliminatoria y no para jugar la Copa América. Que mucha gente se vaya bajando del bus ¿Qué? ¿A mí la Copa América me la van a cobrar? No”, Esto lo dijo meses atrás el director técnico recordó que es necesario que la ciudadanía quiera a la selección independientemente de los resultados.

La Tri perdió 4-0 frente a los charrúas en Belo Horizonte, siendo una de las peores actuaciones que ha mostrado el conjunto dirigido por el Bolillo Gómez. Al respecto el estratega cafetero al mando de Ecuador señaló. «Ningún técnico espera un resultado así, nos superaron en todo el partido.Un equipo uruguayo que tiene mucha experiencia».

El DT puntualizo que después de este resultado hay que pasar página y pensar en los partidos que se vienen. «Nos superaron en todo y se ve que es un equipo más grande que el nuestro. Les dije a los muchachos que hay que levantarnos como hombres y ahora si ir a jugar».

Así mismo el estratega volvió a reiterar que esta selección es un equipo que recién está conformándose y que falta trabajo, comparado con la selección uruguaya. «Nosotros estamos en formación, nos estamos conociendo. Hoy demostramos que nos cuesta».

Finalmente dijo que para el próximo encuentro, hay que trabajar sobre todo en lo anímico. «Recuperarnos es un trabajo mio, todos hemos sido goleados. Este fue un mal partido, no se puede borrar pero sí seguir trabajando», concluyó.

Link original de la nota: MI CONTRATO NO ES PARA LA COPA AMÉRICA

(BGV)

Fuente: La Red