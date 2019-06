Ministro Oswaldo Jarrín aclara que no se construirá una base militar en Galápagos

Tildó de "mala fe" a los comentarios que se han dado en ese sentido Durante la inauguración del evento para la "Discusión sobre el Proyecto de Ley de Navegación, Gestión de Seguridad y Protección Marítima" en el Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aclaró que al decir que las Galápagos son el portaviones del país, se refería a la plataforma que se puede establecer en ese lugar, por la ubicación geográfica privilegiada que tienen, y no a los aviones que allí podrían estar.

Explicó que "será un avión (P3 Orión de Estados Unidos), una vez al mes, no más de tres días... para situaciones de emergencia o reabastecimiento, especialmente en las noches. No habrá un destacamento permanente, no habrá una base", dijo el ministro e insistió en que allí no habrá un teatro de guerra, que no se van a entregar las islas y que tampoco se va a contaminar, que los comentarios en ese sentido son de "mala fe".

El ministro recordó la cooperación de Estados Unidos con los aviones P3 y AWAC sirve para combatir delitos como el narcotráfico y la pesca ilegal y, que las actividades económicas marítimas se desarrollen con normalidad.

También mencionó que Ecuador está en el centro de gravedad de la actividad del narcotráfico, por su ubicación geográfica, ya que es vecino de Colombia y Perú; ambos países son considerados los mayores productores de coca del mundo.

Por otro lado, Jarrín indicó que la aprobación de la Ley de Seguridad Marítima con 118 artículos es fundamental y acotó que las autoridades de la Asamblea se han comprometido a dar prioridad a esta Ley.

Fuente: El Universo, Ecuador Inmediato