Continúa la incertidumbre en el Consejo de Participación Ciudadana

Lo actuales miembros del organismo denunciaron que no se encontraron los archivos de lo actuado por el CPCCS –T Los Consejeros de Participación Ciudadana han denunciado que al llegar a las instalaciones de este organismo se han encontrado con una "casa vacía" ya que no se cuenta con os archivos o documentos que permita al nuevo CPCCS revisar lo actuado por el Transitorio. Victoria Desintonio aseguró que no tienen las actas de las sesiones de los plenos, ni los archivos de lo que cada exfuncionario trabajó.