Rafael Correa sobre crisis carcelaria: "Nos preocupa la seguridad de Jorge Glas"

El exmandatario abordó varios temas durante el Enlace Digital #12 La crisis carcelaria, la extradición de Julian Assange, el Acuerdo por la Gobernabilidad y el matrimonio igualitario fueron algunos de los temas que el expresidente Rafael Correa analizó durante el Enlace Digital #12.

En su último enlace digital, el expresidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la coyuntura que ha marcado la agenda del país en lo político, deportivo, de seguridad y otros aspectos más.

Inició felicitando a los deportistas que han dejado en alto el nombre del país en las últimas competencias registradas en todo el mundo y que, a su criterio, han respondido a través de esos logros a las críticas emitidas por el presidente Lenín Moreno respecto a las declaraciones en las que afirmó que “nadie trae medallas al país” en comparación a deportistas de Estados Unidos.

“¡Qué insulto! Ellos si ganan y los nuestros no”. Cómo van a ganar si no se les apoya, pero a más de eso si ganan. A días de lo que dijo Moreno se vieron grandes triunfos. Richard Carapaz, que orgullo para el país, Glenda Morejón, medalla de oro en marcha. ¡Qué respuesta que le han dado nuestros deportistas!”

En este tema también se refirió a los Centros de Alto Rendimiento que se construyeron en el gobierno pasado y que ahora Moreno ha dicho que no va nadie. Al respecto Correa aclaró que si no va nadie es porque los centros no están siendo gestionados y que de eso debería encargarse el gobierno.

En cuanto a seguridad, el expresidente habló de la crisis carcelaria ocasionada por la falta de un ente de control más no por la gestión de su gobierno como se ha intentado posicionar con declaraciones como las emitidas por el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldan quien habría dicho que la violencia en las cárceles es producto de “los amarres que tenía Correa en los centros de rehabilitación”. Correa explica las causas que desataron la crisis en las cárceles:

“Eliminaron el ministerio de justicia, el ministerio del Interior lo volvieron hacer todólogo y Ministerio de la Política. Creamos la academia para guías penitenciarios y la cerraron, redujeron el presupuesto para rehabilitación en 40%”.

Y es que pese a las medidas implementadas por el presidente Moreno, las muertes violentas en las cárceles continúan registrándose, principalmente en Guayas. Es por esta escalada de violencia que el expresidente teme por la seguridad del ex vicepresidente Jorge Glas.

“Cuando vemos los videos de los amotinamientos nos preocupa mucho la seguridad de Jorge Glas”.

Otras de las noticias que generaron debate y polémica en todo el país fue la aprobación del matrimonio igualitario. Correa dijo mantenerse en su posición de no aceptar la unión entre personas del mismo sexo pero que respeta todas las visiones que sobre el tema se generan.

Lo que es criticable, según el exmandatario, es la manera en la que se decidió aceptar dicho pedido. Se remitió al artículo 67 de la Constitución donde se especifica que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

“Uno de ellos es Ramiro Ávila, él como abogado ha patrocinado estas causas para el matrimonio igualitario y como juez debió excusarse. El mismo abogado que patrocinó la causa del matrimonio igualitario es el mismo que decidió”.

En lo internacional se refirió a Julian Assange y su extradición a Estados Unidos. Calificó a la decisión de Moreno de sacarlo de la embajada de Ecuador en Londres como una violación a la Constitución pues afectaría el artículo 41 que habla de los derechos del asilo.

Más allá de eso habló de la pena que Estado Unidos impondría a Assange una vez que llegara a territorio norteamericano pues se habla de una sentencia de 175 años de cárcel.

El mismo día que Moreno autorizó la salida de Assange de la embajada en Londres, a Rafael Correa le cerraban su cuenta de Facebook. Lo que evidencia el intento de callarlo pues inmediatamente se abrió otra cuenta para el ex Jefe de Estado y a las pocas horas la red social volvió a darla de baja. Quien estaría detrás de tal sanción sería alguien cercano al Gobierno de Lenín Moreno, dijo.

“Se trata del director de Facebook para América Latina, un odiador que se llama Diego Bassante. Se reunió con Michelena y Moreno. Eso es todo”.

De este encuentro el presidente Moreno incluso publicó fotos en su cuenta de Twitter informando que la reunión era trabajar conjuntamente en la capacitación de jóvenes en el buen uso de las redes y herramientas digitales.

En lo que concierne a la política nacional y los acuerdos presentados por el gobierno, Rafael Correa destacó el Acuerdo Nacional por l Gobernabilidad que ha unido a actores de distintas tiendas políticas que fueron antagónicas a Alianza PAIS.

CREO es una de ella, liderada por el excandidato a la Presidencia de la República, Guillermo Lasso. Para Correa, este acuerdo sólo se explica con los beneficios empresariales y económicos que están detrás de la negociación política.

Como ejemplo presentó datos de las ganancias que el Banco de Guayaquil, vinculado a Lasso, ha tenido en los últimos años.

“Veamos cuánto gana el Banco de Guayaquil. 2016 ganó 26 millones, 2017 43 millones y en 2018, ya en recesión y con menos del 1% de crecimiento, 60 millones. Aumentaron las utilidades los banqueros. Hay recesión y aumentan utilidades. Eso significa que no están generando riqueza sino que están robando riqueza al pueblo ecuatoriano”.

Por último Correa habló del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fue electo en votación popular y que ahora se busca eliminarlo. CREO ha dicho que recogerá las firmas necesarias para llamar a una nueva consulta popular en la que la eliminación del CPCCS sea el tema del llamado a las urnas.

“La consulta fue inconstitucional. Votó la gente y ellos mismo pierden en elecciones.. Querían descalificar a los consejeros electos. Llamen a consulta para derogar al CPCCS porque les ganaremos”, aseguró el exmandatario.

FUENTE: Ecuador Inmediato, Movimiento Compromiso Social