Presidente de la Federación nacional de abogados convoca a concurso para el sermón más hilarante de curas católicos o de pastores de evangélicos

Apuesta una botella de vino para quien ponga el mejor video en Twitter A propósito del matrimonio igualitario recientemente aprobado en Ecuador, Ramiro García, presidente de la Federación Nacional de Abogados, esta mañana, en su cuenta de Twitter propuso que se filme los discursos de los pastores evangélicos y los sermones de los sacerdotes católicos. La Conferencia Episcopal ya manifestó su rechazo a esta decisión de la Corte Constitucional.

García dijo; “Con lo del Matrimonio Igualitario la misa de mañana va a estar power. Vamos por el reto #FilmaATuCuraOPastor Una botella de vino Gran Reserva para el segmento de sermón más hilarante y cavernario. Espero esos videos”.

En redes, las reacciones fueron inmediatas, una usuaria de Twitter dijo “Lo he admirado por ser tan frontal al denunciar la corrupción, pero hacer ese comentario de la iglesia no me parece”, mientras que alguien lo increpó: “Esto es una auténtica falta de respeto. Yo estoy a favor de que se norme el matrimonio igualitario y no voy a misa pero esto es asqueroso”.

