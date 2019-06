EL TIEMPO (Cuenca) Cuatro personas investigadas por lavado de activos

Las indagaciones dirigidas por la Fiscalía anotan que el dinero obtenido con intereses usureros, involucra a una familia en el presunto delito de lavado de 19’000.000 de dólares.

Por el presunto delito de lavado de 19’000.000 de dólares, cuatro miembros de una familia fueron detenidos durante un operativo efectuado en Cuenca, Gualaceo y en Cañar.

Los resultados de la operación liderada por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado que se efectuó el pasado miércoles, se dieron a conocer ayer luego de cumplirse la audiencia de formulación de cargos que duró 12 horas. La Fiscalía informó que tras el allanamiento de varios inmuebles, fueron detenidos Andrés C., Ricardo C., Nicolás C. y María C.

El informe detalla que también están procesados Mauricio C., Eugenia L. y María G., quienes están prófugos y tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada por usura y, según las investigaciones, éste sería el delito precedente para el cometimiento del delito de lavado de activos.

Audiencia

En la audiencia de formulación de cargos la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en contra los detenidos, pero el juez de la Unidad Judicial de Gualaceo, Edwin Regalado, dictó medidas sustitutivas como prohibición de salida del país, presentación obligatoria ante la autoridad los lunes, miércoles y viernes, y el uso del grillete electrónico.

El juez dispuso la incautación de 18 vehículos, la retención del dinero en más de 40 cuentas bancarias y 16 inmuebles entre viviendas, locales comerciales, hostales y un canal de televisión por cable. (I)

