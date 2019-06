EL DIARIO (Manabí) Alexis Mera dice que Pamela Martínez lo incrimina por presiones políticas

El ex secretario jurídico del Gobierno anterior, Alexis Mera, aseguró estar en la cárcel "sin ninguna prueba adicional" y solo por la versión de la ex asesora presidencial y ex jueza constitucional, Pamela Martínez, quien miente.