Ecuador sin norte en el tema de seguridad carcelaria

Los periodistas de Rueda de Prensa analizaron los últimos eventos violentos en las cárceles del país En el programa Rueda de Prensa de Ecuadorinmediato, Fabricio Vela, Carol Murillo y Ricardo Camacho y Francisco Herrera Aráuz, hablaron sobre la realidad del sistema carcelario en el Ecuador

Murillo comentó que durante las últimas dos semanas los hechos que han ocurrido dentro de los centros penitenciarios se han compartido, “con la menos profesionalidad que pueden los medios, tanto en las redes sociales como los canales de televisión. Esa no profesionalidad apela a un sentido primario de entendimiento de lo que significa el ser humano hoy”.

Yo me quede sorprendida cuando un periodista muy conocido puso una fotografía sobre la nota, pero esta era neutra todavía, en redes sociales, lo que me llamo la atención fueron todos los comentarios que empezó a hacer la gente. En esos mensajes se notaba la rabia y además la satisfacción de cierto público por lo que estaba pasando en la cárcel”.

Comentó que esto solo responde a un sentimiento primario y violento, “Yo creo que ni siquiera cuando circuló el video de ese cuerpo desmembrado y luego su cabeza para jugar de una manera diabólica, en términos metafóricos, hubo sorpresa, pero no indignación. Yo me pongo a pensar que nuestra sociedad llegó a un momento de decadencia inmensa”.

“Porque es tan miserable que ciertos seres, que en algún momento salieron del camino recto, dirían los políticamente morales, son considerados como escoria por parte de las personas que no están en la cárcel”. Por ejemplo, las frases de Ernesto Pazmiño, exfuncionario, cuando los trato de “parásitos”.

“Estas frases han repercutido en la comunidad”. Explicó que otro de los conceptos que han sido discutidos es que si en verdad las cárceles son centros de rehabilitación social o “son solo escuelas para la delincuencia”.

Comentó que ante esto los medios de comunicación, en especial sus noticieros, se han transformado en crónica roja y amarillismo. “Nos todos los medios, pero han transformado todos sus programas en estos géneros. Yo me informado por Ecuavisa, Teleamazonas y las redes sociales que han bajado el nivel del periodismo político en el país”

“Están generando y construyendo un mito, segundo el país está viviendo el inicio de otro tipo de deficiencia y tercero es que todo esto está legitimado por un discurso político. Esto quiere decir que todo esto está justificado desde un concepto carcelario, desde la pena, la culpa”. Comentó que la gente que publica mensajes violentos en redes sociales en contra de las personas detenidas está pensando de manera individual y no social.

“Para una persona que no cree en un centro de rehabilitación está bien que el castigo sea extremo. Para el individuo que cree que no debe haber política pública para los centros penitenciaros es que esa persona no está entendiendo que vivimos en sociedad y que los enfermos, los delincuentes tiene que ser aislados y condenados”.

Murillo comentó que Ecuador tiene una sociedad que separa a todo aquello que no se maneje la norma. “Esta sociedad inclusive puede querer un Estado policíaco. Ahora los medios están mostrando noticias descarnadas sobre el crimen y les echan la culpa a ellos. Es como si estos delincuentes no fueran productos de una decadencia de la sociedad”.

Explicó que con las novelas o programas de narcos o delincuentes que se presentan en los canales de televisión estarán aceptando la delincuencia como un medio de vida, “están aceptando la penetración del crimen organizado. Los programas son transmisores de una ideología de rechazo y discriminación. Estamos infectado de estas ideas”.

Ricardo Camacho comentó que sobre el asesinato del “Cubano” en una cárcel de Ecuador, “Yo conocí al PPL Cubano, cundo fui subsecretario, y a Poveda lo encontré cuando estaba en la regional de Guayaquil de transitorio. Yo pregunté quien estaba en esa celda, pedí que me abran la celda y encontré a esta persona haciendo del uno y del dos en un plástico. Yo vomité en la celda y llame al director para decirle que la sentencia era por 25 años por asesinato, pero por ningún lado decía que había que torturarle psicológicamente”.

“Tampoco tenía porque defenderle y le hice transferir de celda a lado y tenía un baño. Después yo estaba pensado quien era El Cubano y me contaron que era el heredero del narcotráfico y segundo del Gerald. En ese momento me pregunte si es que era una persona tan importante porque no estaba en una cárcel de máxima seguridad”.

Comentó que n ese momento le explicaron que esas cárceles tenía a los “Choneros” y que ambas bandas estaban en disputa. “Me explicaron que, si lo trasladaba al Cubano estaba muerto en una hora, eso en mi época. Yo converse con Poveda y me aseguró que si le trasladaban él estaba muerto al minuto. La única fuente de información que yo tenía era el servicio de inteligencia penitenciaria”.

“Yo decidí que el señor Cubano se quede en transitoria”. Camacho explicó que este detenido tenía mucho poder en las cárceles, “después de lo que paso con el Cubano, un jovencito se me acercó y me dijo que yo tenía un Tucson 2010 viejo. Lo que me dijeron es que me quería regalar un carro nuevo”.

Camacho comentó que tras eso pidió al muchacho que le diga al Cubano que no le debe ningún favor. “Que si me vuelve a proponer va a volver a la tina. Regrese a los 10 días y hablé con el Cubano, me dijo que le disculpe por haber hecha la propuesta pero por hacer la propuesta. Comentó que él tenía una enemistad muy grande con los Chineros”.

“Él me decía que era casi irreconciliable porque él se había quedado con el negocio del Gerald. Entonces el Cubano no es cualquier persona que fue asesinada, es el segundo al mando del narcotráfico en el Ecuador”.

Ante la pregunta de por qué lo cambiaron de celda explicó que hay rumores de que eso “costo miles de dólares. El Cubano estaba enfermo y el juez dispone que el señor cubano sea trasladado de máxima a transitorio sin ningún beneficio, pero o fueron muy bobos o actuaron de mala fe, para que haya terminado asesinado”.

Murillo cuestionó la decisión del Gobierno al eliminar políticas de los centros de rehabilitación y las instituciones. Camacho comentó que este pudo ser un error de buena fe y que lo que se quería hacer era generar mayor ahorro. “Lo que hicieron es volver al sistema penitenciario a cero”.

En fin, Fabricio Vela expone que las tres medidas anunciadas por el Gobierno no serían más que ideas para intentar solucionar una crisis carcelaria. Son medias que no pasan de iniciativas como, por ejemplo, el tema tecnológico que debió implementarse hace mucho tiempo.

“Me pareció muy interesante que implementen los escáneres tipo arco para el ingreso de la comida porque creo que en eso concordamos. ¿Por dónde ingresan las armas, blancas o de fuego o la droga? Por la comida, porque quién se va a dar el trabajo de chequear los quintales de papas, los quintales de legumbres, de arroz, de azúcar”.

Y además son medidas tardías dado que la crisis penitenciaria no es reciente sino que, según Vela, data de hace 16 meses y para solucionar aquello ni siquiera las medidas adoptadas con el decreto de excepción han bastado.

“Que pasa con los guías penitenciarios? Si la crisis se remonta a 16 meses como es que hasta ahora no se conoce que pasa con la escuela penitenciaria ¿la solución es poner a gente del GIR y del GOE a cuidar los pabellones? NO, los militares no pueden estar en el interior de los pabellones, ellos se quedaron hasta el primer filtro, incluso debieron modificar el decreto ejecutivo por el impase entre los ministros del Interior y Defensa por el impase por el tema del rol de los militares. Siento que no hay certeza sobre qué hacer, hacia donde ir?”

Carol Murillo concuerda con esta idea de que no hay un norte en el Gobierno por lo menos en el tema carcelario. Las declaraciones de la ministra del Interior, María Paula Romo y del consejero de Presidencia, Santiago Cuesta son muestra de aquello, dice Murillo.

“María Paula es infinitamente más sofisticada y cínica, Cuesta es primario, absolutamente básico. El cinismo de María Paula al enfrentar los temas que está enfrentando, sobre todo de los centros de rehabilitación, ella cree que con conceptos o declaraciones se soluciona y ayer el resumen de lo que dijo el presidente es el consejo de esa ministra. La improvisación está abonando a que la gente comience a ver el desgobierno en todo sentido”.

Además, Carol Murillo considera que la crisis no responde a descuidos sino que es algo creado intencionalmente. Esa idea le preocupa al experto en seguridad Ricardo Camacho pues la falta de seguridad puede ser la excusa para el cometimiento de delitos orientados en la línea de la corrupción.

“Estamos perdidos en el tema penitenciario y alerta, le acabo de escuchar al General Moncayo que están rondando las empresas israelitas para vendernos 25 millones en seguridad. Le suplico a la comisión anticorrupción que por favor ponga un ojo”.

(XB) (BG)

FUENTE: Ecuador Inmediato