Ola Bini pedirá habeas Corpus a justicia ecuatoriana, según su abogado (AUDIO)

Audio Junio 14 - Mario Melo



Mario Melo señaló que "la justicia penal ha fallado" Mario Melo, abogado de Ola Bini en El Poder de la Palabra, anunció que se pedirá un "Habeas Corpus a favor del sueco porque la justicia penal ha fallado". El jurista dijo que "el caso de Ola Bini es un caso emblemático de violación de derechos humanos, demuestra que en Ecuador, hoy por hoy la justicia penal sigue siendo usada como un arma política para reprimir a personas que resultan incómodas en el pensamiento de los que nos rodean".

Explicó que “no hay un elemento jurídico o fáctico que justifique que Ola Bini esté detenido por 60 días, no hay imputación concreta, no ha cometido ningún delito, no se le acusa en concreto de ningún acto que constituya delito”.

Aseguró que Ola Bini “está detenido porque la jueza que lleva su causa le negó una solicitud de caución contra ley expresa” y explicó que en la Ley están contempladas cuatro razones para denegar la fianza a un procesado y Bini no incurría en ninguna de ellas”, agregó que no existe una imputación legal concreta y que a Bini se le acusa “de haber supuestamente intervenido en un sistema informático de manera ilegal, pero no se dice qué sistema informático intervino ni cuando lo hizo, ni cómo lo hizo o para qué lo hizo”.

Por estas razones, Melo anuncio que este viernes 14 se interpondrá un recurso de “Habeas Corpus” y señaló que “queremos darle al oportunidad a la justicia constitucional para que verifique las violaciones graves al debido proceso, a los derechos de Ola Bini y le conceda su libertad, porque la justicia penal ha fallado”. ¿Si lo niegan? “Seguiremos peleando”.

¿Todo su material electrónico fue traslado a Estado Unidos? Melo explicó que Bini estaba viajando a Japón tras dos meses de preparativos a realizar un a práctica deportiva, se lo detuvo en el aeropuerto “sin orden legítima de autoridad competente y se le tiene 18 horas incomunicado”, agregó que uno de sus abogados intentó hablar con él en sucesivas oportunidades y la policía se lo impidió.

Señaló que mientras Bini estaba detenido, privado de defensa legal, “se realizó un allanamiento y este sería nulo, consecuentemente toda la información obtenida en esa diligencia no garantiza una cadena de custodia debida porque se realizó sin el ejercicio del legítimo derecho a la justicia, es decir, eso no sirve”.

¿Tomar ese material y mandarlo a Estados Unidos apelando a una cooperación penal es válido? “No tiene sentido, porque el contenido de lo que está en esos aparatos electrónicos es de exclusiva competencia de Bini y además el material está protegido por el derecho a la privacidad, no le compete ni al Estado Ecuatoriano ni al Estadounidense”.

Melo indicó que Bini “es un genio y los mediocres a los genios les tienen miedo”. Agregó que el contenido descifrado, si se lo hizo, debería estar a disposición de la defensa y los defensores penales no han sido notificados al respecto.

“La Fiscalía tiene que comunicar el contenido de las pruebas o de lo que va surgiendo en el proceso, primero a las partes para que ejerzan su derecho a la defensa” argumentó Melo.

[PC]