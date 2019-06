Lenin Rodríguez acusa a exasesora de Ana Galarza de registrar movimientos financieros injustificados

La exfuncionaria dice que la información presentada por Rodríguez es mal intencionada Según la nueva denuncia de Lenin Rodríguez, una exasesora de Ana Galaraza tendría inversiones injustificadas por más de USD 2 millones. Rodríguez basa su denuncia en un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, sin embargo, la exasesora se defiende explicando que no es real el monto presentado pues proviene de una sumatoria de las reinversiones que se han realizado hasta la fecha.

Lenin Rodríguez, quien fue asesor de la exasambleísta Ana Galarza, presentó este viernes 14 de junio una nueva denuncia por cuatro presuntos delitos en los que, según él y su defensa, habría incurrido la también exasesora de Galarza, Carmen Alvarado.

Rodríguez basó su denuncia en los movimientos financieros de Alvarado que suman un total de USD 2.3 millones entre 2011 y 2017, transacciones que no estarían justificadas, denunció.

“Con un sueldo de 4 cifras bajas, mueven en los últimos años montos de 6 cifras”, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Su abogado, Luigi García, presentó como prueba de estos movimientos un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el que se detallarían las novedades bancarias.

“Esos reportes inusuales e injustificados que pasan los dos millones de dólares, es la Fiscalía quien está investigando y le estamos exigiendo que proceda a formular cargos porque hemos denunciado un plexo de delitos”.

A criterio de García, al menos deberían investigarse 4 presuntos delitos. “Hoy tenemos un presunto delito de perjurio, porque Carmen Alvarado no declaró dichas inversiones, estamos frente a un posible delito de defraudación tributaria y un posible delito de enriquecimiento privado no justificado y por qué no decirlo testaferrismo”.

Sin embargo, y según lo dicho por el abogado García, la exasambleísta Ana Galarza no estaría inmiscuida en lo cometido por Alvarado. El defensor de Lenin Rodríguez dice que: “la señora Ana Galarza es pobre, quien si tienen dinero es la asesora, Carmen Alvarado”.

Alvarado se ha pronunciado a través de un comunicado donde aclara que no es cierto que posee más de dos millones de dólares en sus cuentas como “mal intencionadamente se pretende hacer creer por parte del Sr Rodríguez”. Ella explica que el detalle de sus cuentas representan las reinversiones de las pólizas y que el cálculo final resulta de la sumatoria de los movimientos.

Además explica que los dineros que posee son también de su familia y que son ahorros de algunos años. Finalmente indica que trabajó como asesora de Ana Galarza desde 2017 y no desde 2011 por lo que gran parte de las inversiones se realizaron antes de convenir la relación laboral con la exasambleísta.

