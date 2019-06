Ecuador está en el grupo C de la Copa América

La Selección enfrentará a Uruguay en su primer encuentro La 46ta edición de la Copa América se llevara acabo desde hoy, 14 de Junio, cuando Brasil se enfrente a Bolivia a las 19:30. Aquí te dejamos toda información que necesitas para el torneo.

Donde y cuando es?

El primer partido se llevara acabo esta noche, donde los anfitriones de la Copa, Brasil, se midan ante Bolivia a las 19:30 en el estadio Morumbi. La final sera en el Maracaná, Rio de Janeiro, el 7 de Julio.

Como son los grupos?

Grupo A: Brasil, Bolivia, Venezuela & Perú.

Grupo B: Argentina, Colombia, Paraguay & Catar.

Grupo C: Uruguay, Ecuador, Japón & Chile.

Por que esta Japón y Catar?

No es raro que se incorporen dos países fuera de Sur América. La Copa América lleva invitando a dos naciones mas desde 1993, de esta manera se pueda crear los tres grupos de cuatro equipos. Con mas frecuencia se les ha invitado a los países de Centro y Norte América, pero ahora que la Gold Cup se jugara este verano, la FIFA intervino con el reglamento establecido done los países no pueden participar en dos torneos en un verano. Adicionalmente, Japón ya formo parte de la Copa América en 1999, pero sera la primera aparición de Catar en la competición.

¿Quienes son los favoritos?

Brasil esta jugando en casa y deben quitar el mal sabor del mundial pasado (7-1 contra Alemania), pero no sera fácil sin su estrella Neymar, quien se lesiono hace no mucho tiempo. Argentina y Uruguay siempre han sido grandes contrincantes y podrían llevarse la copa, inclusive Colombia se podría meter en la carrera al titulo si James Rodriguez juega como el sabe.