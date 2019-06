Ecuador está a días de salir de la UNASUR

La Asamblea se debe pronunciar hasta el 2 de julio Hace casi tres meses, el 13 de marzo, el Gobierno anunció la decisión de Ecuador de retirarse del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el trámite se encuentra en la Asamblea Nacional para que el legislativo de su aprobación.

El presidente de la Comisión Legislativa de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Flores, dijo que, a partir de que el organismo avocó conocimiento el pasado 12 de junio, corren veinte días calendario para emitir un pronunciamiento, esto sería hasta el 2 de julio.

La aprobación o no de la salida es tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional y requiere de 70 votos.

Las razones del Gobierno para terminar con el Tratado fueron expuestas en su momento por el canciller José Valencia. Según el funcionario, la Unión fracasó por la forma en cómo se concibió: la concentración en el proceso de toma de decisiones, la Secretaría General creció desproporcionadamente y no solamente en número de funcionarios, sino en atribuciones no conferidas claramente por los Estados. También, el Primer Mandatario al anunciar la salida del país del tratado dijo que "ha concluido que no existen las condiciones para que Unasur pueda volver a trabajar por la integración sudamericana".

El exedificio de Unasur ubicado en la Mitad del Mundo está destinado a la reactivación de la Universidad Indígena y actividades educativas, tuvo una inversión de $ 40 millones.

Fuente: El Universo