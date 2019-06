AMENAZA: P. Carlos Tuarez afirma que ministros de Lenín Moreno lo amenazan

El expresidente Rafael Correa en Twitter afirmó que se trataría de María Paula Romo El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuarez, en entrevista en un conocido medio radial del país, al ser consultado sobre el video que circula en redes en el que dice que sólo hablará con el Presidente y no con subalternos puesto que no están en su mismo nivel, aclaró que el video es descontextualizado y que dijo eso porque "algunos ministros me vienen a amenazar en nombre del señor presidente, no puedo dar nombres, por eso también yo tengo esta reacción, ustedes son puestos a dedo (al referirse a los ministros), a mí me eligió el pueblo, por eso necesito hablar con una autoridad competente en democracia". El expresidente Rafael Correa reaccionó en su cuenta de Twitter y dijo que "todos sabemos que es María Paula Romo".