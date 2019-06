"Informes de UAFE han demostrado que cuentas de Ana Galarza solo tienen recursos lícitos", aclaró la exlegisladora (VIDEO)

La ex asambleísta fue destituida por presuntos cobros ilícitos a sus exasesores La ex asambleísta Ana Galarza, en una rueda de prensa, aclaró que los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) han demostrado que en sus cuentas solamente existen ingresos licititos, "que nunca existieron diezmos". Lenín Rodríguez, ex asesor y denunciante por presuntos cobros por parte de la exparlamentaria, anunció una rueda de prensa para hoy a las 11h00 donde descubriría presuntos movimientos económicos irregulares en cuentas de una de las ex trabajadoras de Galarza.