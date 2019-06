Alexis Mera acusa: "Pamela Martínez recibe presiones políticas para incriminarme, a cambio de rebaja de 90% de su condena"

El exfuncionario aseguró que está en prisión sin prueba adicional que el testimonio de la exasesora presidencial En una carta Alexis Mera, quien días pasados fue arrestado tras las declaraciones de Pamela Martínez, afirmó que está detenido solo por las declaraciones de esta persona, quien es una de las presuntas implicadas en el caso Arroz Verde.

Alexis Mera.

AL PAÍS.

Estoy en prisión solo por la versión de Pamela Martínez y sin ninguna prueba adicional que corrobore la serie de calumnias de esta enemiga gratuita.

En efecto, la señora Pamela Martínez, desesperada por la grave situación judicial en que se encuentra, recibe presiones políticas para incriminarme, a cambio de una rebaja del 90% de su condena, lo cual constituye para ella un aliciente inmenso para mentir a cambio de salir pronto de la cárcel. De hecho, ya fue trasladada a un sitio muy cómodo, pretextando agresiones.

Mi calumniadora pretende acogerse a lo que se conoce como cooperación eficaz que debe llevar a dar información comprobable, en una investigación criminal, de las cadenas de mando superiores, aportando datos, pruebas, grabaciones o información financiera, que hagan que tal cooperación sea eficaz. De lo contrario, la delación solo queda en calumnias, como es este caso.

A diferencia de otros procesados por concusión en los últimos meses, soy el único que guarda prisión preventiva. Los otros se están defendiendo en libertad, como es el caso de la ex vicepresidenta de la República y de la ex asambleísta Vallejo, lo cual comprueba lo injusto de mi situación

Por tal razón, he presentado la apelación de esta prisión preventiva, tanto ilegal como innecesaria, ya que he demostrado hasta la saciedad mi voluntad de colaborar en las investigaciones y no fugar del país, como en otros casos de dominio público.

Se que mis enemigos políticos aplauden la tragedia por la cual estoy pasando, ya que sostienen que en el gobierno que fui parte se cometieron similares excesos.

Tal argumento conspira contra la patria que todos queremos, ya que quienes ahora gobiernan el país deben anhelar institucionalizarlo, y no caer en los mismos abusos que tanto critican.