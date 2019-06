EL NORTE (Imbabura) Un emocionado Richie recibe la medalla al Mérito Deportivo Juan Carlos Rosero en Tulcán

Tienen ganas de ver a Richard, ¿sí o no?, que emoción", fueron las palabras con las que el periodista deportivo Mario Sabato anunció la llegada de Richard Carapaz

“Tienen ganas de ver a Richard, ¿sí o no?, que emoción”, fueron las palabras con las que el periodista deportivo Mario Sabato anunció la llegada de Richard Carapaz al estadio Olímpico de Tulcán. El campeón del Giro de Italia arribó en helicóptero, a la capital carchense, aproximadamente a las 11:00 de este miércoles 12 de junio.

Lo primero que hizo Richard, al descender del transporte aéreo, cedido por la Policía Nacional, fue recibir la bendición de su padre Antonio Carapaz y su madre Ana Montenegro. Mientras tanto las calles de Tulcán se pintaban de rosa para dar la bienvenida al orgullo del ciclismo ecuatoriano.

El recorrido culminó aproximadamente a las 13:00 después de transitar la ciudad y recibir muestras de cariño de los tulcaneños, que a pesar de la lluvia, no abandonaron su sitio con tal de aplaudir a su ídolo.

Mientras tanto, en el interior del escenario deportivo, Sabato recibía un reconocimiento de parte del alcalde de Tulcán, Cristian Benavides a quien nombraron huésped querido y le entregaron un poncho y un sombrero.

A las 13:13, el ciclista carchense hizo su entrada triunfal en medio de una enorme ovación, acompañado de su esposa Tania, y cargando el trofeo Senza Fine (Infinito) “Estoy impresionado por este cariño que me muestran, estas imágenes no me voy a olvidar nunca, quiero decirles que lo disfruten como yo lo estoy haciendo”, indicó

“Hoy he visto muchas caras conocidas y para que vean que todos los sueños se cumplen, a todos esos niños apoyémoslos más que nunca”, agrego emocionado.

Las lágrimas se evidenciaron en el rostro de Richard cuando recibió de manos del alcalde tulcaneño la medalla al Mérito Deportivo Juan Carlos Rosero, descubridor y formador del deportista. El evento más emotivo fueron las sentidas palabras de la Locomotora quien con un poco de dificultad por la emoción se dirigió a los presentes.

En el cierre apareció el artista carchense Widinson cantando El Ciclista y que se convirtió en el himno del ciclismo de la provincia.