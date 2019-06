Cuaderno de Pamela Martínez sobre presuntos aportes ilícitos sería original

Así lo determinó un examen documentológico realizado a 8 páginas del texto De las 38 hojas que contiene uno de los cuadernos de la exjueza Pamela Martínez, y por el cual la Fiscalía investiga el presunto delito de concusión contra tres exfuncionarios de gobierno, al menos un examen a 8 bastó para determinar su originalidad. Esta prueba determina que se pude continuar con la pericia del documento.

El informe documentológico realizado a ocho hojas del cuaderno de exjueza constitucional, Pamela Martínez, establece que el mismo sería original y puede ser sujeto de pericia. Este es el nuevo aporte de la Fiscalía para continuar con el proceso contra la exjueza por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Pese a la originalidad del documento, lo que allí contiene no es legible en su totalidad. De las palabras que pueden entenderse están algunas plegarias a Dios y explicaciones sobre la campaña de AP, donde no se especifica el significado de abreviaturas ni períodos de las campañas.

Por ejemplo, en una de las páginas se entiende lo siguiente:

“V.P. entregará información a ser registrada sobre los gastos de campaña de A.P”

“A.P. Nacional: Galo Mora (dice que enviará a Paulina Proaño). Luego Rolando Carrera.”

“A.P Guayas: María Duarte (enviará a “Pepe” y/o Yamil Massuh)”

“Viviana Bonilla enviará a su “jefe de campaña” Christian –el apellido es ilegible- y/o Gustavo Bucaram.”

“Alexis Mera: enviará a uno de sus asesores”

Carlos Alvear, uno de los abogados de Alexis Mera, argumenta que hay falencias en el texto por la falta de exactitud al no contar con años, fechas ni personas. "Es una historia absolutamente inconclusa. Yo no sé cómo Fiscalía puede empezar una investigación con un cuaderno que no tiene sustento alguno", explicó.

En vista de la falta de legibilidad del manuscrito, lo ponemos a su consideración para no incurrir en malinterpretaciones.

FUENTE: EL UNIVERSO, EcuadorInmediato