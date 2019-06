"CNE ya debIó empezar las investigaciones por dineros extranjeros en campañas electorales", advirtió Richard González (AUDIO)

Audio Junio 10- Richard González



Si se determina que en las elecciones de 2016-2017 se utilizaron recursos irregulares se podrá sancionar con la destitución del Presidente. El abogado y experto en derecho electoral, Richard González, en los micrófonos de Ecuadorinmediato.com, se refirió al caso Arroz Verde y la investigación de supuestos dineros irregulares a la campaña de Alianza PAÍS 2016-2017. "Los organismos electorales (CNE y TCE) al menos debieron aperturar el caso e iniciar las investigaciones".

“Este es un caso grave de investigación, lo importante es definir el cómo se van a realizar las investigaciones y cuáles son los organismos que deben estar al frente del proceso. En este caso hay una responsabilidad de índole electoral que tienen competencia y atribuciones el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)”.

Recordó que en este tipo de casos no se tiene precedentes. “El Organismo electoral al menos debió apertura el caso. De oficio debería hacerlo porque ha trascendido, no es que se puede hacer el que no escuchó. Por lo menos debo abrir la investigación”. Explicó que esto con el fin de investigar los supuestos dineros.

También mencionó que el aporte de dineros extranjeros en la campaña electoral está prohibido por la Constitución de la República y el Código de la Democracia. “Incluso hay un reglamento que tiene el CNE para reglamentar el tema de gasto. Se debe iniciar con una investigación”.

González aseguró que la Constitución tiene la prohibición expresa y entrega las funciones al CNE y TCE para que se encargue de investigar temas de financiamiento. “En el 105 y 106 de la Carta Magna está la prohibición de que no pueden personas financiar sobre lo que ya se entrega a los partidos, esto porque se les daría una ventaja ilegitima de un candidato sobre los otros”.

Sobre el Código de la Democracia y la prohibición de recibir aportes económicos por parte de empresas estatales, concesionarias de obras del Estado, congregaciones religiosas, de empresas e instituciones o estados extranjeros.

“Esto está prohibido porque las empresas tienen fines de lucro. Estas tienen como derecho emprender acciones económicas pero el Estado ha prohibido de que este tipo de interese se mezclen con los procedimientos electorales. Esto debido a que se podría dar una mezcla incestuosa donde se comparten objetivos”.

Cuestionó cual sería el fin de una empresa para entregar dinero a una o un candidato. “Aquí se ha prohibida para evitar este tipo de intereses. Pero parece que a pesar de que existen prohibiciones expresas aquí se busca la manera de no acatar o tapar este tipo de actos ilícitos. Esto es un avance, pero no hay antecedentes anteriores”.

González recordó que si se incurre en estos actos se puede determinar la eliminación de los derechos políticos y la destitución del cargo de una persona. “Si esto ocurre un ciudadano ya no puede participar en eventos electorales, no puede votar ni ser elegido”.

El jurista explicó que si esta infracción electoral se demuestra tendrá la Fiscalía que revisar todos estos supuestos actos ilícitos. “La Fiscalía tendrá que revisar si es que no hay un presunto peculado, fraude”. Sobre los dineros extranjeros, “habría un ilícito electoral. Esto tendría que ser revisado por el CNE y después ir de última instancia al TCE”.

“Esto puede investigarse a la par entre el CNE y la Fiscalía. Porque ambos organismos buscan distintos objetivos, por un lado, la destitución por otro la prisión”. Explicó que una vez que se investigue por parte del TCE, la institución, puede destituir al implicado, suspender derechos políticos y una multa.

“Podría pasar que el Presidente de la República pueda ser destituido, esto es una posibilidad. Han habido casos donde se investigan los dineros. El Presidente de la República está sujeto al juzgamiento del Tribunal Contencioso Electoral”. Recordó que esta institución tiene competencia plena.

“El TCE tiene competencia excluyente, entonces ningún otro organismo puede juzgar al Presidente de la República por temas electorales. La ley dividió las competencias y ellos pueden determinar la sanción. Esta sería una sanción jurisdiccional”.

González explicó que las personas incluidas en este caso podrían, en su derecho a la defensa, decir que no conocían el origen de los recursos mal habidos. “Pero hay que determinar que en efecto hubo plata que se utilizó de forma irregular y que hubo un beneficio. En eso consta la investigación. El tema ya es verificar temas y cuentas bancarias”.

Sobre el sector privado explicó que estos también podrían ser juzgados a la par. “la multa puede llegar ser el doble de lo que aportaron. También se pueden sancionar medios de comunicación sí sé que se comprueba”.

“Ahora ya solo depende de la sagacidad del Consejo Nacional Electoral, si se andaban quejando de que no pueden revisar redes sociales, veamos cómo le responde al país”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato