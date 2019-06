Ciudadanos reaccionan contra declaraciones de Juan Sebastián Roldán a favor de corridas de toros (VIDEO)

El funcionario aseguró que no existe una prohibición de realizar estos eventos si son privados Juan Sebastián Roldán, Secretario Particular de la Presidencia, ha generado un debate en la ciudadanía debido a sus declaraciones a favor de un evento taurino. El funcionario aseguró que "La Feria del Aficionado", un evento taurino, es privado y por ende se puede realizar ya que no hay una normativa en esos términos.