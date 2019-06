Ola Bini: "Cada vez siento que nunca más saldré de aquí"

Señala que la depresión, con la que luchó por varios años, "está regresando aquí, más y peor que nunca" "Hoy son 48 días desde que comenzó esta pesadilla", relata el ciudadano Ola Bini, quien cumple una prisión preventiva por supuestos ataques informáticos, pero que, hasta el momento, no existen ni una sola prueba, según su defensa. Desde la prisión, relata que los días en su celda, así como los traslados a las audiencias es una situación "horrible, brutal y mentalmente muy agotador".

“Hoy fue el peor hasta ahora. Peor que mi audiencia de apelación. Peor que mi cumpleaños. Peor que el primer día de prisión. Hoy fue mi audiencia de fianza y, si me quedara algo de energía mental, me reiría de la extraña naturaleza de todo esto, pero, por desgracia, no me queda nada”, cuenta en una de las cartas que escribe.

Por este caso, el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la ministra del Interior, María Paula Romo, fueron llamados a rendir versión por pedido de la defensa de Bini para que informen por qué lo detuvieron.

Según su abogado, no existen pruebas en su contra y hubo toda una vulneración a sus derechos y al debido proceso.

“He luchado contra la depresión en algunas partes de mi vida y está regresando aquí. Más y peor que nunca. Nada vale la pena hacer. Nada tiene sentido. Cada vez siento que nunca más saldré de aquí", relata Bini.

Continúa su relato: “Me duele ahora mismo. Tengo una mala migraña. Me duele la espalda y el cuello. No será posible acostarme cómodamente para dormir. Tengo náuseas y me duelen las manos. Sé que esto está en mi cabeza. Pero sigue siendo real. No estoy seguro de cómo continuar después de hoy. Estoy abrumado y siento que me estoy ahogando”.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato