Rafael Correa: "El impacto fiscal de eliminar el impuesto verde, siendo importante, no es lo fundamental"

Expuso que lo de fondo es si se quiere proteger o no el medio ambiente En medio del debate nacional sobre la propuesta de eliminar el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, más conocido como Impuesto Verde, el expresidente Rafael Correa manifestó que el impacto fiscal de eliminar este impuesto, siendo importante, no es lo fundamental. Considera que, lo de fondo, es si se quiere cuidar o no el medio ambiente.