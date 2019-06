Reclaman diferencias en actuación de Fiscalía con casos "Arroz Verde" e "INA Papers"

En el cuadro que circula en redes sociales, se ve que ambos casos han sido publicados en portales web y que los dos tienen en común el delito de lavado de activos y han generado investigaciones por 3 tipos de delitos.

En el caso de “Arroz Verde”, las investigaciones se han dado por lavado de activos, tráfico de influencias y delincuencia organizada; mientras que en “INA Papers” las investigaciones han sido por cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.

No obstante, en solo uno de los casos, en Arroz Verde se han llevado a cabo acciones como la realización de parte policial, allanamientos y detenciones a pesar de que no hay denuncia formal en Fiscalía sino un informe publicado en portal web.

En el caso de INA Papers, a pesar de que hay una denuncia formal, aún no se han ordenado las acciones que sí se han dispuesto para el otro.

Analizando la forma como actuó @FiscaliaEcuador en #ArrozVerde y en #INAPapers me di cuenta de lo siguiente:

-No debe haber denuncia sino una publicación de un desacreditado para actuar de inmediato.

-No se debe denunciar en contra del Lcdo, solo contra correistas.@RonnyAleagaS pic.twitter.com/UxhyvI1Rfv