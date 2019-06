Taxistas de Santo Domingo protestan ante la creación de una nueva Compañía

Este lunes 3 de junio los taxistas cercaron la Unidad Judicial de Santo Domingo La judicatura de Santo Domingo amaneció cercada por decenas de taxis como protesta contra la creación de una nueva compañía de taxis. Los agremiados cuestionan que esta nueva empresa haya sido creada por una Notaría y no por la Empresa Pública Municipal de Transporte.

En Santo Domingo se registró una paralización por parte de varios taxistas que obstaculizaron vías con sus vehículos y con la quema de llantas. Los taxis rodearon la Unidad Judicial de Santo Domingo en la avenida Abraham Calazacón.

La protesta surge luego de que un Juez aceptará la acción de protección interpuesta por la Compañía Comprovtsa, creada en 2018. La creación de esta nueva cooperativa fue rechazada por la Unión Provincial de Cooperativas de Taxis (Unitaxis) y la Unión de Compañías de Taxistas (Ucottax), protagonistas de la manifestación de este 3 de junio.

El argumento bajo el que piden se revea la decisión se basa en que Comprovtsa fue creada en una notaría y estas instituciones no tendrían la facultad para hacerlo pues es competencia de la Empresa Pública Municipal de Transporte.

Heckel Vega, ex gerente de la empresa pública, indicó ante la Corte Provincial que según un estudio de factibilidad no se podía crear más compañías de taxis porque la demanda de usuarios no lo permitía, además que no había permisos de operación para esta modalidad.

El pasado mayo la Compañía Comprovtsa interpuso la medida de protección contra el Empresa Pública Municipal de Transporte y fue aceptada en ese mismo mes.

(XB)

FUENTE: Twitter, EL UNIVERSO, EcuadorInmediato