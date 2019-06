A propósito de triunfo de R. Carapaz cuestionan a presidente Moreno su frase "nunca ganan medallas" (VIDEO)

El primer mandatario generalizó diciendo que "nosotros no traemos una medalla nunca" En lo que va del año varios de los deportistas ecuatorianos han conseguido importantes logros internacionales en las disciplinas que practican. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno cuestionó la falta de resultados positivos en el deporte diciendo que "nunca" se traen medallas al país. El triunfo de Richard Carapaz provocó que se cuestionen las declaraciones del primer mandatario.

Algunas críticas han surgido a los comentarios emitidos por el presidente Lenín Moreno antes de que Richard Carapaz obtenga el título de campeón del Giro de Italia. A través de algunos videos difundidos en redes sociales se observa como el primer mandatario lanza algunos cuestionamientos al desempeño de los deportistas ecuatorianos, además de cuestionar la validez de los Centros de Alto Rendimiento que se crearon para fomentar del deporte.

Primero habla sobre estos centros y los compara con los existentes en Estados Unidos:

“En el gobierno anterior a lo mejor por entusiasmo de construir obras se hizo cinco Centros de Alto Rendimiento a los cuales casi nadie asiste. Les comento que en los Estados Unidos ¿saben cuántos Centros de Alto Rendimiento hay? Ustedes dirán si acá hay cinco allá hay cien, no. Hay dos y siempre ganan las Olimpiadas”, dice el Jefe de Estado.

A continuación viene el comentario más criticado y es que el presidente Moreno aclara que “nosotros no traemos una medalla nunca”.

El triunfo histórico de Richard Carapaz ha servido para refutar a Moreno sobre la aseveración de que el deportista ecuatoriano nunca consigue logros internacionales. Sin embargo, Carapaz no es el único ciclista con victorias representativas pues el mismo 2 de junio, Jefferson Cepeda se proclamó campeón de la Vuelta a Navarra, torneo realizado en España.

En otras disciplinas Ecuador también ha brillado. Glenda Morejón, por ejemplo, se hizo con la medalla de oro en la Copa Panamericana de Marcha que disputó en México el pasado 22 de abril.

Los velocistas Ángela Tenorio y Álex Quiñones destacaron en el certamen norteamericano Pure Athletics donde consiguieron medallas de oro en la prueba de los 200 metros.

En cuanto a la lucha, Lissette Antes ganó medalla de oro en el Panamericano que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, al derrotar a la canadiense Hannah Taylor. En ese mismo certamen, categoría senior, Andrés Montaño se llevó el oro en la división 63 kilogramos grecorromana.

La halterofilia también está muy bien representada por la pesista Neisi Dajomes, quien este año obtuvo tres medallas de oro en el Campeonato Panamericano Absoluto de Levantamiento de Pesas que realizó en Guatemala el 26 de abril.

Estos son solo unos pocos éxitos deportivos que Ecuador ha logrado en lo que va del 2019 y en base a los cuales se han criticado las declaraciones de Lenín Moreno. Por ejemplo, usuarios de Twitter como Héctor Cobo opinan lo siguiente:

“Aquí lo que no cuadra son las declaraciones hechas por Lenin Moreno en contra de todos los deportistas del país. Y los triunfos internacionales logrados en estos últimos días por todos los atletas ecuatorianos sin apoyo del gobierno”.

El usuario @journalista6 tiene una opinión similar y además cuestiona la falta de apoyo económico para los deportistas:

“Los atletas Jonathan y Glenda Morejón ganaron medallas para #Ecuador. El primero no tenía dinero para regresar y la segunda llegó a la meta y no tuvo a un entrenador que la ayudara. No sabemos si ya regresó. Nuestros deportistas son héroes porque traen medallas sin tener apoyo”.

Mientras continúa la polémica por los comentarios vertidos por el rimer mandatario, los deportistas que han alcanzado los primeros lugares en las disciplinas que practican se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

