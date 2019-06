EL RÍO (Los Ríos) Les preocupa la informalidad

El incremento de vehículos informales y la falta de controles por parte de las autoridades, no tienen contentos a los taxistas convencionales, de Babahoyo A esto se suman las "motos fleteras" y taxistas de otras ciudades que llegan a laborar a la capital riosense. Ellos señalan que sus ingresos se han reducido de forma notoria, pues antes en feriados como el 27 de mayo (fundación de Babahoyo) lograban ganarse hasta 70 dólares, mientras que ahora solo llegan a los $40.

Geovanny Cozzarelli y Pedro Bazán, presidente y gerente, respectivamente, de la cooperativa de taxis San Fernando, expresaron su inconformidad.

“Babahoyo se ha convertido en tierra de nadie, cualquier ciudadano tiene un vehículo y sale a ejercer las labores de taxista. Nos preocupa que hemos hablado desde hace varios años con las autoridades, todo ha quedado en ofrecimientos, solo hacen operativos un día y luego se olvidan” dijo Cozzarelli.

Aseguraron que desde que los agentes policiales dejaron de controlar el tránsito (en febrero de este año) el problema de la informalidad ha crecido en un 80%. Ahora esta actividad la ejercen los agentes de tránsito municipal.

Más problemas. Los directivos aseguraron que también están a la espera del bono para la clase taxista que ofreció el Gobierno Nacional y que está distribuido por categorías, pues han pasado cinco meses y el aporte no se concreta. “Estamos cansados de enviar formularios, ya van cuatro ocasiones y no llegan los subsidios, sabemos que a Cuenca llegaron pero incompletos”, añadió el presidente. De igual forma, indicaron que los fotorradares no cuentan con las señales respectivas. Johana Véliz, directora de la empresa Transvial EP, hizo conocer que este lunes, a las 10h00, informará las acciones que se emprenderán para solucionar el problema.