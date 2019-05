Periodistas coinciden en que el Caso de Ola Bini está repleto de irregularidades" (AUDIO)

Audio MAYO 31 - RUEDA DE PRENSA



De igual forma, sospechan que el sistema carcelario está controlado por carteles de la droga Los periodistas Arturo Torres, Daniel Montalvo y Fabricio Vela discuten sobre la entrevista que se realizó al ciudadano sueco Ola Bini, hecha por Torres, en la que busca respuestas sobre su relación con Julian Assange y sobre las sospechas de la Fiscalía que incurrió, supuestamente, en delitos informáticos. Además, trataron sobre el sistema penitenciario y el estado de excepción que rige en el país por los incidentes violentos ocurridos últimamente.

El periodista Arturo Torres señaló que Ola Bini es un personaje central con relación al caso Wikileaks. Expuso que la Fiscalía está buscando elementos sólidos que puedan vincularlo, directamente, con Julian Assange y sus actividades cuando estuvo en la Embajada de Ecuador en Londres.

Manifestó que son 4 periodistas que trabajan en este tema. Informó que él propuso tratar este tema.

Narró que los abogados de Ola Bini le dijeron que el sistema penitenciario está en Estado de excepción por lo que sería complicado lograr la entrevista. Pidió autorización al Ministerio del Interior y logró acceder.

Mencionó que es uno de los programadores más inteligentes del planeta. “Ahí hay una coincidencia con Assange, son autodidactas, son antisistema, se mueven en un mundo paralelo que empieza a golpear al establecimiento de las potencias”.

El periodista Daniel Montalvo cuestionó dos aspectos: “CNN y el perfil de Bini. Por qué le dan a CNN. Por la proyección internacional, pero al mismo tiempo, CNN encarna todo lo que Ola Bini y Assange dicen que se van: la manipulación y el cero informativo, lo que representan las grandes cadenas noticiosas”.

Comentó que es el primer testimonio de Bini que da ante cámaras. “Le vi en una actitud de que sí quería hablar, así como sus abogados”.

Por su parte, Arturo Torres indicó que lo primero que debe hacer la justicia ecuatoriana es profundizar en la sospecha de que Ola Bini ha incurrido en delitos informáticos: “Bini recalcó que su única experiencia como hacker fue cuando era niño a los ocho años y nunca más incurrió en lo mismo. Es un tipo muy cultivado y culto, pero él dice que no hay ninguna vinculación ni prueba en su contra”.

En este mismo sentido, sobre la protección de datos que era uno de los servicios que él prestaba en Ecuador, el periodista indicó que de este particular se podrían desprender varias aristas interesantes: “Él dice que es especializado en dar seguridad informática a varios clientes. Tampoco niega que sea amigo de Assange y lo visitó 15 veces a la Embajada de Ecuador en Londres. También tendríamos que averiguar por qué se asentó en ecuador”.

Fabricio Vela en cambio recalcó que Assange no es periodista, sino un divulgador de información, pero en el Caso de Ola Bini han existido múltiples irregularidades: “Aquí hay algunas cosas que me hacen ruido, como la forma en la que fue detenido y que no respetaron el debido proceso. También me parece risible e inexplicable la forma en que se le negó la caución. Se está haciendo lo que tanto se criticó en el pasado, además existe una clara violación a los derechos humanos y al debido proceso”.

A su vez, Daniel Montalvo hizo hincapié sobre el juego político del que sería parte este caso y la presión mediática al cual está sujeto: “Tenemos que pensar hasta qué punto esto se está usando como un juego político. Muchas veces la presión de los medios y la opinión pública incide en la opinión judicial”.

Con esto, Torres explicó que si bien la prensa ha tenido un papel trascendental en este caso aún nos e deberían emitir juicios de valor, ya que existen ciertos elementos que hacen dudar sobre la inocencia de Bini: “A él le incautan un arsenal de equipos de computación, existen elementos que te hacen dudar sobre el papel que está jugando”.

El problema de seguridad es tan grande que, para Fabricio Vela, se evidencia solamente con el hecho de que los reos puedan obtener cualquier tipo de artefacto o arma a la interna del centro de rehabilitación. A esta falencia se suma la falta de control por parte de los guías penitenciarios y esta suerte de escollos dentro del estado de excepción.

“¿Cuál es el alcance el estado de excepción? ¿Qué pasaría si un militar, en el estado de excepción, se da cuenta que un reo está escapando, puede disparar? La respuesta de la ministra el Interior fue que sí y eso genera polémica. Lo que yo entiendo es que los militares, ni siquiera el estado de excepción les faculta a utilizar armas de fuego. Si los militares no pueden actuar y un reo se fuga para que están los militares ahí”, menciona Vela.

“Se supone que los policías pueden estar dentro ante la ausencia de guías penitenciarios y en las tomas grabadas desde el helicóptero no se ven policías”.

A ello se suma el actuar de la Policía Nacional pues en el enfrentamiento dentro de la penitenciaria de Litoral se ven tomas aéreas del mismo y ningún efectivo policial interviene, menciona Fabricio Vela, quien además asegura que esta descoordinación podría tener su origen en la falta de una institución que se enfoque en el sistema penitenciario.

“yo no sé si el remedio resulto peor que la enfermedad de eliminar el Ministerio de Justicia y no definir una estructura suficientemente fuerte para los temas penitenciarios”, precisa.

Fallas que se detectan en la falta de una cabeza a quien responsabilizar de la mala gestión al interior de las cárceles y más claramente en la destitución de una autoridad de tercer orden como fue el Director de la penitenciaría de Litoral. Para Vela, el gobierno tomó esta decisión con cabeza caliente.

“Hubo una declaración totalmente desafortunada del hasta ayer director de la penitenciaría de Litoral, casi casi diciendo que “no podemos hacer nada, que el problema es que tienen armas y que estamos fallando”. Admite que las autoridades no pueden controlar el ingreso de armas”.

Y producto de esta falta de autoridad, organizaciones delictivas tomaron el control de ciertos centros privativos de la libertad. Para Francisco Herrera Arauz, el narcotráfico se hizo con el poder de las cárceles.

“El control es de los carteles de la droga. Todavía están en capacidad de controlar cárceles, el negocio de la droga desde dentro”.

La pregunta en la que coincidieron los tres periodistas es si la crisis carcelaria es provocada o surge como el colapso de un sistema sin atención gubernamental. Daniel Montalvo opina que la primera opción es la correcta y que “esta es una crisis provocada y hay que entender como periodistas quien está detrás”. (PP/ PF/ XB)

Fuente: Ecuadorinmediato