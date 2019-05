Ciudadanía busca frenar minería en 4 parroquias

Un exminero artesanal se autoproclamó procurador de estas comunidades de Carchi e Ibarra Wilmer Meneses, ex minero artesanal, lidera el pedido de consulta popular para evitar que el proyecto de extracción mineral a gran escala "Cascabel" se ejecute. Argumenta que no se cumplieron con los requisitos de difusión y consulta previa a la explotación. Además asegura que esta actividad afecta al turismo y la agricultura.

La Corte Constitucional deberá analizar si llama a consulta popular a los ciudadanos de Lita, Goaltal, La Carolina y Jijjón y Caamaño, en Imbabura y Carchi, para que decidan en la urnas si el proyecto minero a gran escala “Cascabel”, que se planea ejecutar en la zona, se concrete o no.

Quien impulsa este pedido de consulta popular es Wilmer Meneses, autodenominado procurador común de las cuatro parroquias sin embargo, Meneses es reconocido como ex minero y representante de este gremio. Fue vocero del grupo Ecuamineros, formado en 2018 por más de 10 asociaciones.

Además, en 2017 habría solicitado se le concesionen 300 hectáreas para desarrollar la minería artesanal, pedido que no surtió efecto y fue negado. En el tema judicial, Meneses posee un proceso por presunta actividad minera ilícita, misma que fue desestimada por una jueza de la Unidad Judicial Penal de Otavalo argumentando que no existen pruebas suficientes contra el ahora impulsor de la consulta popular.

El tema no quedó subsanado puesto que el Tribunal de Garantías Penales de Ibarra revocó esta decisión y lo volvió a llamar a juicio. El hecho se remite a septiembre del 2018 cuando Meneses fue encontrado transportando material aurífero proveniente de una mina artesanal de Llurimagua, en Imbabura. En su defensa dijo que el transporte fue un encargo de Beatriz Vega, no obstante, el Fiscal explicó que la concesión solo autorizaba la exploración y no la explotación.

Ahora Wilmer Meneses dice que ya no se dedica a la minería artesanal, que se opone al proyecto Cascabel porque las autoridades no realizaron los procesos de difusión y consulta previa a la explotación y porque esta actividad afecta al turismo y la agricultura.

La realidad de estas parroquias es que estas parroquias han sido golpeadas por el desempleo y las personas han encontrado en la explotación minera artesanal e ilegal una forma de sustento económico, así lo afirman algunos de sus moradores.

Las autoridades locales prefieren no hablar del tema pues se enteraron hace poco de la solicitud de consulta popular. Por ejemplo, la alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, afirmó que el jueves conoció del pedido que ahora reposa en la mesa de la Corte Constitucional.

Lo mismo aseguran autoridades de Mira y Goaltal quienes desconoces que Meneses sea el procurador de las comunidades.

(XB)

FUENTE: El Comercio, EcuadorInmediato