Ernesto Pazmiño renuncia como director del Servicio de Rehabilitación Social

Reveló que las Fuerzas Armadas no cumplieron, en un principio, con la disposición de dar apoyo en el control de los Centro de Rehabilitación Social En plena crisis penitenciaria y con un estado de excepción, Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador, presentó este lunes 31 de mayo su renuncia. Las razones, explicó, son de carácter personal y familiar.

A través de una rueda de prensa, informó que es importante que en el país se incorpore varios elementos con el fin de que no continúe la espiral de violencia que se genera en Ecuador.

“El país con más seguridad, no necesariamente es el que más presos tiene, y las penas más altas, no necesariamente disminuyen la inseguridad”, mencionó Pazmiño. Explicó que su renuncia es por razones personales y familiares.

“Mis hijas y mis nietas estaba sufriendo mucho, el incremento de la violencia han incrementado bastante. He recibido algunos mensajes dudosos y eso provocó que mi familia me solicite que me separe del cargo”, acotó.

Expuso que con el Decreto que disponía un estado de excepción, la Policía Nacional sí colaboró con el control penitenciario. No así, dijo, “las Fuerzas Armadas que, en un primer momento, no quisieron entrar a controlar el perímetro externo de las cárceles hasta el primer filtro, pero con el segundo Decreto, que amplía el estado de excepción, ya determina que las Fuerzas Armadas deben estar en el primer filtro de ingreso a las prisiones”.

Lamentó que no hubo, al momento, una colaboración de las FF.AA. y espera que hoy o mañana, con un protocolo que ya está preparado, cumplan con la disposición que dio el Presidente Moreno.

Ayer, 30 de mayo, se registró un nuevo incidente violento al interior de la Penitenciaría del Litoral que dejó 6 PPL fallecidos. En menos de quince días, se han producido otras dos muertes en este Centro y la fuga de treos reos

Además, en lo que va del año, se han registrado varios incidentes en las cárceles del país que dejan, al momento, 16 fallecidos.

(PP)

Fuente: Ecuavisa, EcuadorInmediato, Twitter