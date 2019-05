Hernán "El Bolillo" Gómez definió los 11 titulares que jugaràn contra Venezuela

La selección ecuatoriana disputarà este cotejo con miras a la Copa Amèrica Este sábado Ecuador enfrenta a Venezuela en un partido de carácter amistoso. Patricio Javier Díaz, enviado especial de Radio La Red en Miami conversó con Hernán Darío Gómez. Quien detalló que improvisará en el flanco defensivo, porque varios de los seleccionados no han llegado de sus clubes.

El Hard Rock Stadium será testigo del compromiso amistoso de la tricolor. «El Bolillo» Gómez un poco resignado informó que Robert Arboleda, Arturo Mina y Xavier Arreaga no han podido sumarse, porque todavía no son liberados por sus clubes. Así mismo detalló que para estos comprobatorios no estarán Ángel Mena y Cristian Ramírez por lesión.

Bajo estas circunstancias Hernán Darío Gómez adelantó la alineación, sin revelar quien será el guardameta: Estoy trabajando con estoy trabajando con: José Quintero, Gabriel Achilier, Beder Caicedo, Pedro Velasco; Jéfferson Intriago, Jófferson Orejuela, Antonio Valencia, Romario Ibarra, Andrés Chicaiza; Carlos Garcés.

Finalmente dejó su mensaje a la hinchada tricolor: «Quiero que la gente tenga mucha confianza en este grupo, queremos hacer un buen papel en la Copa América» (BGV)

Fuente: La Red