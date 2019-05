DECISIÓN: Detienen a Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte

Informan que la detención es con fines investigativos Este lunes 31 de mayo de 2019 detuvieron al exsecretario jurídico de la Presidencia del Gobierno anterior, Alexis Mera, y a la exministra María de los Ángeles Duarte en el marco de una nueva investigación, diferente a la denominada "Arroz Verde". La Fiscalía informa que es con fines investigativos por el presunto delito de concusión.

La Fiscalía informa que se abrirá una instrucción fiscal en audiencia de formulación de cargos. Además, señalan que en las próximas horas brindarán más detalles.

Los dos exfuncionario del Gobierno anterior también están relacionados al caso “Arroz Verde”, que surge de un reportaje periodístico que reveló supuestas contribuciones irregulares de empresas, como ODEBRECHT, a la campaña electoral de Alianza PAIS en 2013 -2014.

Días atrás, Mera acudió a la Fiscalía a rendir su versión y aseguró que está dispuesto a colaborar con la investigación y que pueden revisar "lo que quieran". "Yo no conozco nada, jamás recibí y no he recibido un real de nada".

Asimismo, el pasado 15 de mayo, María de los Ángeles Duarte, tras rendir su versión libre y voluntaria, manifestó: “Yo no manejé nunca recursos para Alianza PAIS y así lo he expresado y tampoco contraté con ODEBRECHT”. Duarte fue la Directora Provincial de Alianza País.

Fuente: El Comercio, EcuadorInmediato, Twitter